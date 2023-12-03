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При проведении исследований эксперт использовал заключение другой экспертизы, которая стороной обвинения не предоставлялась суду для исследования, – что решил Верховный Суд.

Необходимо ли повторное назначение следователя или прокурора в уголовном производстве, которое было выделено или объединено с другим, - позиция ВС

В этом деле суды предыдущих инстанций указали, что при выделении материалов досудебного расследования в отдельное уголовное производство необходимо снова назначить следователя и прокурора в выделенном уголовном производстве, а потому все доказательства стороны обвинения недопустимы - какую позицию занял Верховный Суд.

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Предлагается доплачивать украинским чиновникам, выполняющим программы правительств иностранных государств и ЕС, - депутаты от «Слуги народа» внесли законопроект.

Правила определения юрисдикции регламентируются исключительно базовыми процессуальными кодексами – ХПК, ГПК и КАСУ, а не Кодексом по процедурам банкротства или Налоговым кодексом, - БП ВС

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  1. В Украине

Из Украины незаконно пытались экспортировать 111 тонн агропродукции

12:18, 3 декабря 2023
Черновицкие таможенники помешали экспорту 111 тонн аграрной продукции без соответствующих разрешительных документов.
Из Украины незаконно пытались экспортировать 111 тонн агропродукции
Источник фото: Государственная таможенная служба Украины
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Таможенники в Черновцах перехватили попытку экспорта 111 тонн аграрной продукции без необходимых разрешительных документов. Согласно поданным документам для таможенного оформления, украинская компания намеревалась вывезти "Нут украинского происхождения". Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

Однако после проверок и лабораторных исследований, осуществленных должностными лицами таможни и Гостаможслужбы, оказалось, что на самом деле вывозились "Семена сои лущеные, сушеные вида Glycine max".

Согласно действующему законодательству, экспорт аграрной продукции, в частности "Соевых бобов, измельченных или недробленых", требует наличия лицензии, которую соответствующее предприятие не имело.

Черновицкая таможня составила протоколы о нарушении таможенных правил в отношении директора фирмы-экспортера по признакам статьи 472 Таможенного кодекса Украины. Товар, стоимость которого превышает 1,5 миллиона гривен, временно хранится на складе таможни.

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