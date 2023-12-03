Из Украины незаконно пытались экспортировать 111 тонн агропродукции

Черновицкие таможенники помешали экспорту 111 тонн аграрной продукции без соответствующих разрешительных документов.

Источник фото: Государственная таможенная служба Украины

Таможенники в Черновцах перехватили попытку экспорта 111 тонн аграрной продукции без необходимых разрешительных документов. Согласно поданным документам для таможенного оформления, украинская компания намеревалась вывезти "Нут украинского происхождения". Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

Однако после проверок и лабораторных исследований, осуществленных должностными лицами таможни и Гостаможслужбы, оказалось, что на самом деле вывозились "Семена сои лущеные, сушеные вида Glycine max".

Согласно действующему законодательству, экспорт аграрной продукции, в частности "Соевых бобов, измельченных или недробленых", требует наличия лицензии, которую соответствующее предприятие не имело.

Черновицкая таможня составила протоколы о нарушении таможенных правил в отношении директора фирмы-экспортера по признакам статьи 472 Таможенного кодекса Украины. Товар, стоимость которого превышает 1,5 миллиона гривен, временно хранится на складе таможни.

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