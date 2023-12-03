В Донецкой области оккупанты казнили двух безоружных украинских военных: начато досудебное расследование

Российские оккупанты расстреляли двух безоружных украинских военнослужащих возле Степного, что на Авдеевском направлении.

Донецкая областная прокуратура начала досудебное расследование по факту расстрела украинских военнослужащих, зафиксированного на видео, которое широко распространилось в медиа 2 декабря 2023 года. Досудебное расследование начато в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (часть 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины), - сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

На записи видно, как группа лиц, находясь в российской военной форме, стреляет в двух безоружных военнослужащих, которые сдавались в плен, вблизи одного из наблюдательных пунктов в селе Степное, расположенном в Покровском районе.

Вооруженные силы Украины подтвердили, что российские оккупанты стреляли в безоружных украинских воинов, которые попали в плен вблизи Степного в Донецкой области. Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций аппарата Главнокомандующего ВСУ. Этот поступок является еще одним нарушением законов и обычаев войны, а также международного права.

"На кадрах, опубликованных в медиа, изображена казнь двух военнопленных Вооруженных сил Украины. По подтвержденной информации, российские оккупанты в очередной раз коварно расстреляли безоружных солдат", - говорится в сообщении.

Расстрел военнопленных является серьезным нарушением международного права, в соответствии с Женевскими конвенциями, и квалифицируется как тяжкое международное преступление.

Сейчас следователи и прокуроры начали расследование по этому факту.

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