В США создадут новый авиапарк «Самолетов Судного дня»

Boeing исключили из конкурса Военно-воздушных сил США по созданию «Самолетов Судного дня».

Источник фото: antonivtours.com

В США создадут новый авиационный флот "Самолетов Судного дня". Военно-воздушные силы США прекратили сотрудничество с компанией Boeing в соревновании за разработку нового самолета-преемника E-4B Nightwatch. Это решение делает Sierra Nevada Corp, частного оборонного подрядчика, единственным кандидатом, который публично будет соревноваться за контракт на создание Survivable Airborne Operations Center (SAOC) для замены флота самолетов, который использовался с 1970-х годов, - сообщает Reuters.

После прекращения сотрудничества с Boeing, который всегда был производителем E-4B, Военно-воздушные силы США не уточнили, рассматривали ли они предложения от других компаний по этому контракту, запланированному на 2024 год.

По данным двух источников, компания Boeing и ВВС не смогли договориться об условиях контракта и правах на данные, которые касаются следующего самолета. Также, производитель самолетов отказался подписать соглашение с фиксированной ценой, которая обязывает его оплачивать расходы, превышающие согласованный лимит.

В заявлении Boeing указано: "Мы подходим ко всем новым контрактам с дополнительной дисциплиной, чтобы обеспечить выполнение наших обязательств и поддерживать долгосрочное здоровье нашего бизнеса", - говорится в заявлении Boeing. "Мы по-прежнему уверены, что наш подход SAOC является наиболее комплексным, технически зрелым и минимальным рисковым решением для клиентов и Boeing".

Это решение самое новое в серии потерь Boeing на программах разработки по фиксированным ценам, в том числе программе Starliner NASA и Air Force One. По данным Reuters, с 2014 года компания потеряла 16,3 миллиарда долларов на программах с фиксированными ценами, включая эти две.

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