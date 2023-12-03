У США створять новий авіапарк «Літаків Судного дня»

Boeing виключили з конкурсу Військово-повітряних сил США щодо створення «Літаків Судного дня».

Джерело фото: antonivtours.com

У США створять новий авіаційний флот «Літаків Судного дня». Військово-повітряні сили США припинили співпрацю з компанією Boeing у змаганні за розробку нового літака-наступника E-4B Nightwatch. Це рішення робить Sierra Nevada Corp, приватного оборонного підрядника, єдиним кандидатом, який публічно змагатиметься за контракт на створення Survivable Airborne Operations Center (SAOC) для заміни флоту літаків, який використовувався з 1970-х років, – повідомляє Reuters.

Після припинення співпраці з Boeing, який завжди був виробником E-4B, Військово-повітряні сили США не уточнили, чи розглядали вони пропозиції від інших компаній щодо цього контракту, запланованого на 2024 рік.

За даними двох джерел, компанія Boeing і ВПС не змогли домовитися про умови контракту та права на дані, які стосуються наступного літака. Також, виробник літаків відмовився підписати угоду з фіксованою ціною, яка зобов’язує його оплачувати витрати, що перевищують узгоджений ліміт.

У заяві Boeing зазначено: «Ми підходимо до всіх нових контрактів із додатковою дисципліною, щоб забезпечити виконання наших зобов’язань і підтримувати довгострокове здоров’я нашого бізнесу», – йдеться у заяві Boeing. «Ми як і раніше впевнені, що наш підхід SAOC є найбільш комплексним, технічно зрілим і мінімальним ризиковим рішенням для клієнтів і Boeing».

Це рішення найновіше у серії втрат Boeing на програмах розробки за фіксованими цінами, у тому числі програмі Starliner NASA та Air Force One. За даними Reuters, з 2014 року компанія втратила 16,3 мільярда доларів на програмах з фіксованими цінами, включаючи ці дві.

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