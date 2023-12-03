У США створять новий авіапарк «Літаків Судного дня»

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Депутати пропонують не вводити військовий облік чоловіків, які виїхали за кордон, і дозволити вільний виїзд тим, хто постійно проживає чи навчається за кордоном

Народні депутати пропонують передбачити змінами до закону про мобілізацію заборону обмеження виїзду громадян, які на законних підставах проживають чи навчаються у вишах за кордоном.

Втрачені матеріали кримінального провадження підлягають відновленню також за власною ініціативою суду, а їх відсутність не є підставою для повернення скарги – Верховний Суд

Суд апеляційної інстанції зазначивши в ухвалі про те, що суд першої інстанції позбавлений можливості самостійно відновлювати матеріали втраченого судового провадження, не врахував вимоги кримінального процесуального закону щодо порядку відновлення матеріалів втраченого кримінального провадження в умовах воєнного стану.

Якщо викривач мав судимості і співпрацював з органами розслідування в інших кримінальних провадженнях, це ще не свідчить про наявність провокації – Верховний Суд

Наявність у особи судимостей, а також її співпраця з органами розслідування в інших кримінальних провадженнях, самі по собі не свідчать про наявність провокації – Верховний Суд.

Завжди є законний шлях оскарження – Верховний Суд скасував виправдувальний вирок адвокату, який намагався повернути автомобіль і дав хабар

Верховний Суд вказав, що адвокат скористався можливістю подати слідчому клопотання про повернення автомобіля, а після відмови у його задоволенні – скаргу до слідчого судді на бездіяльність слідчого, і, хоча суддя відмовив, однак це не перешкоджало подальшим правовим діям.

Пропозиція надання хабаря може виражатися не лише у конкретній сумі грошей або чітко визначеному майні – ККС ВС

Та обставина, що вартість не була остаточно визначена на момент пропозиції хабаря і залежала від встановлення якості бурштину, не змінює характеру такої пропозиції і не свідчить про неясність обвинувачення.

  1. У світі

У США створять новий авіапарк «Літаків Судного дня»

12:46, 3 грудня 2023
Boeing виключили з конкурсу Військово-повітряних сил США щодо створення «Літаків Судного дня».
У США створять новий авіапарк «Літаків Судного дня»
Джерело фото: antonivtours.com
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У США створять новий авіаційний флот «Літаків Судного дня». Військово-повітряні сили США припинили співпрацю з компанією Boeing у змаганні за розробку нового літака-наступника E-4B Nightwatch. Це рішення робить Sierra Nevada Corp, приватного оборонного підрядника, єдиним кандидатом, який публічно змагатиметься за контракт на створення Survivable Airborne Operations Center (SAOC) для заміни флоту літаків, який використовувався з 1970-х років, – повідомляє Reuters.

Після припинення співпраці з Boeing, який завжди був виробником E-4B, Військово-повітряні сили США не уточнили, чи розглядали вони пропозиції від інших компаній щодо цього контракту, запланованого на 2024 рік.

За даними двох джерел, компанія Boeing і ВПС не змогли домовитися про умови контракту та права на дані, які стосуються наступного літака. Також, виробник літаків відмовився підписати угоду з фіксованою ціною, яка зобов’язує його оплачувати витрати, що перевищують узгоджений ліміт.

У заяві Boeing зазначено: «Ми підходимо до всіх нових контрактів із додатковою дисципліною, щоб забезпечити виконання наших зобов’язань і підтримувати довгострокове здоров’я нашого бізнесу», – йдеться у заяві Boeing. «Ми як і раніше впевнені, що наш підхід SAOC є найбільш комплексним, технічно зрілим і мінімальним ризиковим рішенням для клієнтів і Boeing».

Це рішення найновіше у серії втрат Boeing на програмах розробки за фіксованими цінами, у тому числі програмі Starliner NASA та Air Force One. За даними Reuters, з 2014 року компанія втратила 16,3 мільярда доларів на програмах з фіксованими цінами, включаючи ці дві.

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