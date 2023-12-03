На кордоні з Польщі в Україну стоять понад 2,5 тисяч вантажівок

Через кордон проходитимуть гуманітарні вантажі для України, проте повний пропуск поки не гарантується.

Джерело фото: ukrinform

Унаслідок блокування польськими перевізниками кордону України, виникла черга з понад 2,5 тисяч вантажівок. Про це повідомив під час телемарафону речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

"Чотири напрямки, де учасники акції по той бік кордону на під’їзних шляхах блокують можливість руху для вантажних транспортних засобів – це напрямки пункту пропуску "Ягодин", "Краківець", "Рава -Руська". І з 23 числа ще додався напрямок пропуску "Шегині". Станом на ранок сьогодні за інформацією, яку ми маємо від польських прикордонників, у черзі в бік України перебуває більше 2,5 тисяч вантажних транспортних засобів", - пояснив Демченко.

Він також зауважив, що рух автобусів та легкових транспортних засобів не перешкоджається ні виїздом з Польщі, ні в’їздом до цієї країни. Щодо руху гуманітарних вантажів, то він відбувається в обмеженому обсязі.

"Вони (гуманітарні вантажі, ред.) пропускатимуться через кордон — швидкопсувні, важливі вантажі для України, мені складно сказати, що забезпечується повний пропуск. Це треба вже повністю дивитися по тим чергам і по тим вантажним транспортним засобам, які перебувають на території Польщі", - пояснив речник.

Нагадаємо, Україна та Польща напрацювали перші заходи для розблокування кордону.

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