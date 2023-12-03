Біля Ейфелевої вежі в Парижі чоловік напав на групу туристів: один загиблий, двоє поранених

Чоловік напав на туристів з вигуками «Аллаху Акбар», поліції заявив, що засмучений загибеллю мусульман Афганістані та Палестині.

Джерело фото: Reuters

Увечері поблизу Ейфелевої вежі в центрі Парижа невідомий чоловік напав на групу туристів, внаслідок чого, загинула одна людина, ще двоє отримали поранення. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Франції Джеральд Дарманін, пише Reuters.

Поліція затримала 26-річного чоловіка, громадянина Франції, який використовував електрошокер.

Згідно з інформацією міністра, підозрюваний раніше був засуджений до чотирьох років ув'язнення в 2016 році за планування ще одного нападу. Також він перебував у списку служб безпеки Франції та мав відомі психіатричні захворювання.

Подія сталася близько 19:00 за Гринвічем, коли чоловік напав з ножем на пару туристів на набережній Гренель, приблизно від Ейфелевої вежі, внаслідок чого громадянин Німеччини отримав смертельні поранення. Після цього чоловіка преслідувала поліція, і він здійснив напад з молотком на двох інших людей, перш ніж його затримали.

Під час нападу підозрюваний кричав «Аллаху Акбар» (Бог найбільший) та повідомив поліції, що засмучений загибеллю багатьох мусульман у конфліктах Афганістані та Палестині, а також ситуацією в Газі, зазначив Дарманін.

За даними слідства, антитерористична прокуратура веде розслідування цієї події.

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