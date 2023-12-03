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  1. В мире

Возле Эйфелевой башни в Париже мужчина напал на группу туристов: один погибший, двое раненых

11:40, 3 декабря 2023
Мужчина напал на туристов с выкриками "Аллаху Акбар", полиции заявил, что опечален гибелью мусульман Афганистане и Палестине.
Возле Эйфелевой башни в Париже мужчина напал на группу туристов: один погибший, двое раненых
Источник фото: Reuters
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Вечером вблизи Эйфелевой башни в центре Парижа неизвестный мужчина напал на группу туристов, в результате чего, погиб один человек, еще двое получили ранения. Об этом сообщил министр внутренних дел Франции Джеральд Дарманин, пишет Reuters.

Полиция задержала 26-летнего мужчину, гражданина Франции, который использовал электрошокер.

Согласно информации министра, подозреваемый ранее был приговорен к четырем годам заключения в 2016 году за планирование еще одного нападения. Также он находился в списке служб безопасности Франции и имел известные психиатрические заболевания.

Происшествие произошло около 19:00 по Гринвичу, когда мужчина напал с ножом на пару туристов на набережной Гренель, примерно от Эйфелевой башни, в результате чего гражданин Германии получил смертельные ранения. После этого мужчину преследовала полиция, и он совершил нападение с молотком на двух других людей, прежде чем его задержали.

Во время нападения подозреваемый кричал "Аллаху Акбар" (Бог величайший) и сообщил полиции, что расстроен гибелью многих мусульман в конфликтах Афганистане и Палестине, а также ситуацией в Газе, отметил Дарманин.

По данным следствия, антитеррористическая прокуратура ведет расследование этого события.

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