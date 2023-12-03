3 декабря: праздник и главные события дня

3 декабря в Украине празднуют Международный день людей и Всемирный день компьютерной графики.

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Сегодня, 3 декабря, мир отмечает Международный день людей с инвалидностью, Всемирный день компьютерной графики и чтит память преподобного Иоанна Молчальника.

Международный день людей с инвалидностью, установленный ООН в 1992 году, отмечается с целью повышения внимания к проблемам и потребностям людей с различными видами ограничений. Этот праздник настойчиво подчеркивает важность инклюзивного подхода и создания благоприятных условий для полноправной жизни каждого человека.

Также в этот день отмечается Всемирный день компьютерной графики, также известный как Международный день дизайнеров и аниматоров. Этот праздник был основан американской компанией Alias в 1998 году и чествует достижения в области компьютерного дизайна и графики, открывая возможности для творчества и инноваций.

Какой сегодня церковный праздник

В церковном календаре 3 декабря - День преподобного Иоанна Молчальника, православного святого, жившего в VI веке. Он стал епископом, но затем отказался от светских дел, вступив в монастырь преподобного Саввы в Иерусалиме. Там он принял обет молчания и провел последние годы жизни в уединении, славясь способностью читать мысли и обладая даром целительства.

Памятные события 3 декабря:

1879 - Томас Эдисон впервые публично продемонстрировал работу лампы накаливания.

1910 - В Париже продемонстрировали первую неоновую лампу.

1920 - польский сейм ликвидировал территориальную обособленность Галичины. Для обозначения этнической территории Восточной Галичины введен термин "Восточная Малопольша", исчезли из употребления слова "украинец", "украинский", вводились "русин", "русский"

1932 - Постановлением Совета Народных Комиссаров УССР запрещена торговля мясом и скотом в областях Украины, которые уклоняются от выполнения плана заготовки мяса. Постановление стало одной из причин Голодомора 1933 года.

1967 - Южноафриканский хирург Кристиан Барнард осуществил первую в мире успешную трансплантацию сердца.

1976 - В Киеве сдан в эксплуатацию Московский мост через р. Днепр.

1984 - Произошла одна из крупнейших в истории промышленных катастроф - в результате утечки ядовитого газа на химическом комбинате в г. Бхопал (Индия) погибло более 2000 человек, а 20 тысяч - потеряли зрение.

1989 - Руководитель СССР Михаил Горбачев и президент США Джордж Буш-старший заявили о завершении эпохи противостояния двух идеологических систем - "Холодной войны".

1989 - в городе Прудентополис (Бразилия) открыт памятник Тарасу Шевченко.

1991 - Реагируя на результаты Всеукраинского референдума 1 декабря, президент СССР Михаил Горбачев в своем телевыступлении заявил: "Страна в опасности, Отечество в опасности".

1991 - независимость Украины признала Венгерская Республика, посольство Венгрии в Киеве стало первым посольством иностранного государства в Украине.

1992 - Генеральная Ассамблея ООН провозгласила этот день Международным днем инвалидов.

2004 - Верховный Суд Украины принял решение, согласно которому результаты выборов Президента Украины 21 ноября 2004 года были сфальсифицированы (действия Центральной избирательной комиссии признаны незаконными, а протокол ЦИК - недействительным).

2010 - ночью милиция и спецподразделение "Беркут" силой демонтировали палаточный городок протестующих против нового Налогового кодекса Украины на площади Независимости в Киеве.

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