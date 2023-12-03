3 грудня: свято та головні події дня

3 грудня в Україні святкують Міжнародний день людей та Всесвітній день комп’ютерної графіки.

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Сьогодні, 3 грудня, світ відзначає Міжнародний день людей з інвалідністю, Всесвітній день комп’ютерної графіки та вшановує пам’ять преподобного Іоанна Мовчальника.

Міжнародний день людей з інвалідністю, встановлений ООН у 1992 році, відзначається з метою підвищення уваги до проблем та потреб людей із різними видами обмежень. Це свято наполегливо підкреслює важливість інклюзивного підходу та створення сприятливих умов для повноправного життя кожної людини.

Також цього дня відзначається Всесвітній день комп’ютерної графіки, також відомий як Міжнародний день дизайнерів та аніматорів. Це свято було започатковане американською компанією Alias у 1998 році та вшановує досягнення в галузі комп’ютерного дизайну та графіки, відкриваючи можливості для творчості та інновацій.

Яке сьогодні церковне свято

У церковному календарі 3 грудня - День преподобного Іоанна Мовчальника, православного святого, який жив у VI столітті. Він став єпископом, але потім відмовився від світських справ, вступивши в монастир преподобного Сави в Єрусалімі. Там він прийняв обіт мовчання і провів останні роки життя в самоті, славлячись здатністю читати думки та володіючи даром цілительства.

Пам’ятні події 3 грудня:

1879 – Томас Едісон вперше публічно продемонстрував роботу лампи розжарювання.

1910 – У Парижі продемонстрували першу неонову лампу.

1920 – польський сейм ліквідував територіальну окремішність Галичини. Для позначення етнічної території Східної Галичини введено термін «Східна Малопольща», зникли з вживання слова «українець», «український», вводилися «русин», «руський»

1932 – Постановою Ради Народних Комісарів УСРР заборонено торгівлю м'ясом і худобою в областях України, які ухиляються від виконання плану заготівлі м'яса. Постанова стала однією з причин Голодомору 1933 року.

1967 – Південноафриканський хірург Крістіан Барнард здійснив першу у світі успішну трансплантацію серця.

1976 – У Києві зданий в експлуатацію Московський міст через р. Дніпро.

1984 – Сталась одна з найбільших в історії промислових катастроф – внаслідок витоку отруйного газу на хімічному комбінаті в м. Бхопал (Індія) загинуло понад 2000 осіб, а 20 тисяч – втратили зір.

1989 – Керівник СРСР Михайло Горбачов і президент США Джордж Буш-старший заявили про завершення епохи протистояння двох ідеологічних систем – «Холодної війни».

1989 – в місті Прудентополіс (Бразилія) відкрито пам'ятник Тарасу Шевченку.

1991 – Реагуючи на результати Всеукраїнського референдуму 1 грудня, президент СРСР Михайло Горбачов у своєму телевиступі заявив: «Країна в небезпеці, Вітчизна в небезпеці».

1991 – незалежність України визнала Угорська Республіка, посольство Угорщини у Києві стало першим посольством іноземної держави в Україні.

1992 – Генеральна Асамблея ООН проголосила цей день Міжнародним днем інвалідів.

2004 – Верховний Суд України ухвалив рішення, згідно з яким результати виборів Президента України 21 листопада 2004 року були сфальсифіковані (дії Центральної виборчої комісії визнано незаконними, а протокол ЦВК – недійсним).

2010 – вночі міліція та спецпідрозділ «Беркут» силоміць демонтували наметове містечко протестувальників проти нового Податкового кодексу України на майдані Незалежності в Києві.

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