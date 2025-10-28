Практика судів
Чи є вина ОСББ у затопленні квартири та чи має воно компенсувати ремонт — що вирішив апеляційний суд

14:18, 28 жовтня 2025
Апеляційний суд скасував рішення першої інстанції, визнавши, що ОСББ не несе відповідальності за затоплення квартири.
Спір між мешканцем багатоповерхівки та об'єднанням співвласників багатоквартирного будинку через затоплення квартири став предметом розгляду в суді. Хмельницький апеляційний суд вирішив, чи є вина ОСББ у завданій шкоді та чи повинно воно компенсувати витрати на відновлення житла.

Обставини справи №676/6276/23:

Так, у Кам’янці-Подільському житель багатоквартирного будинку подав позов до ОСББ про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої внаслідок залиття його квартири. За словами позивача, помешкання було затоплене водою, що стікала з горища технічного поверху.

На його думку, залиття сталося через неналежне виконання Об’єднанням співвласників обов’язків з утримання та експлуатації будинку. У позові чоловік просив стягнути з ОСББ вартість відновлювального ремонту – 33 770 грн та 85 000 грн моральної шкоди.

Кам’янець-Подільський міськрайонний суд Хмельницької області частково задовольнив позов: стягнув заявлену суму матеріальних збитків, 5 000 грн моральної шкоди та судові витрати. Суд першої інстанції дійшов висновку, що затоплення квартири сталося з вини ОСББ, яке неналежно утримувало будинок, тому воно має компенсувати завдану шкоду.

Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку подало апеляційну скаргу з проханням скасувати це рішення й відмовити у позові. Апелянт стверджував, що затоплення квартири на 11-му поверсі відбулося не з горища, а з квартири поверхом вище.

На переконання апеляційного суду, суд першої інстанції дійшов помилкового висновку про обґрунтованість позову. Колегія суддів встановила, що у справі немає належних та допустимих доказів неправомірності дій чи бездіяльності ОСББ, які призвели до затоплення квартири та завдали позивачу шкоди.

Згідно з актом, долученим до матеріалів справи, вода потрапляла у квартиру через стики в панелях і по стінах, тобто з помешкання, розташованого поверхом вище. Документ був складений самим позивачем разом із сусідами, однак вони не обстежували ні квартиру на 12-му поверсі, ні технічний поверх, щоб встановити джерело витоку. Тому цей акт не може підтверджувати, що причиною затоплення було проникнення опадів через дах будинку, вважає суд.

Висновок експерта також свідчить, що характер і локалізація ушкоджень вказують на затікання води саме з квартири на 12-му поверсі. Цю обставину підтвердив і свідок. Додані до справи світлини даху та технічного поверху об`єктивно не підтверджують факт протікання чи потрапляння води через конструктивні елементи будинку.

Крім того, за актом обстеження покрівлі, пошкоджень руберойдного покриття не виявлено, технічний поверх сухий, а дах перебуває в задовільному стані.

Відтак апеляційний суд дійшов висновку, що позивач не довів склад цивільного правопорушення, як підставу для покладення на ОСББ зобов`язання з відшкодування завданих збитків, тому скасував рішення суду першої інстанції та залишив позов без задоволення.

