У Києві сталася масштабна ДТП за участю 13 автомобілів: фото

10:50, 7 січня 2026
На Дніпроводській вулиці у Києві сталася ДТП за участю 13 автомобілів, рух у напрямку Вишгорода ускладнений.
У Києві сталася масштабна ДТП за участю 13 автомобілів: фото
Фото: Патрульна поліція
У Києві на вулиці Дніпроводській сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю 13 автомобілів. Про це повідомила патрульна поліція столиці.

За інформацією правоохоронців, внаслідок ДТП рух транспорту у напрямку Вишгорода суттєво ускладнений. На місці аварії працюють патрульні, які організували об’їзд зустрічною смугою.

Водіїв просять враховувати ситуацію на дорозі, планувати маршрути з урахуванням обмежень та дотримуватися правил дорожнього руху.

ДТП Київ патрульна поліція

