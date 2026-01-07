У Києві сталася масштабна ДТП за участю 13 автомобілів: фото

На Дніпроводській вулиці у Києві сталася ДТП за участю 13 автомобілів, рух у напрямку Вишгорода ускладнений.

Фото: Патрульна поліція

У Києві на вулиці Дніпроводській сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю 13 автомобілів. Про це повідомила патрульна поліція столиці.

За інформацією правоохоронців, внаслідок ДТП рух транспорту у напрямку Вишгорода суттєво ускладнений. На місці аварії працюють патрульні, які організували об’їзд зустрічною смугою.

Водіїв просять враховувати ситуацію на дорозі, планувати маршрути з урахуванням обмежень та дотримуватися правил дорожнього руху.

