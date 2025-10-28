Практика судов
  1. Судебная практика
  2. / Законодательство

Есть ли вина ОСББ в затоплении квартиры и должно ли оно компенсировать ремонт — что решил апелляционный суд

14:18, 28 октября 2025
Апелляционный суд отменил решение первой инстанции, признав, что ОСББ не несет ответственности за затопление квартиры.
Есть ли вина ОСББ в затоплении квартиры и должно ли оно компенсировать ремонт — что решил апелляционный суд
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Спор между жителем многоквартирного дома и объединением совладельцев многоквартирного дома из-за затопления квартиры стал предметом рассмотрения в суде. Хмельницкий апелляционный суд решил, есть ли вина ОСББ в причиненном ущербе и должно ли оно компенсировать расходы на восстановление жилья.

Обстоятельства дела №676/6276/23:

Так, в Каменце-Подольском житель многоквартирного дома подал иск к ОСББ о возмещении материального и морального ущерба, причиненного затоплением его квартиры. По словам истца, жилье было затоплено водой, стекающей с чердака технического этажа.

По его мнению, затопление произошло из-за ненадлежащего исполнения Объединением совладельцев обязанностей по содержанию и эксплуатации дома. В иске мужчина просил взыскать с ОСББ стоимость восстановительного ремонта – 33 770 грн и 85 000 грн морального ущерба.

Каменец-Подольский городской районный суд Хмельницкой области частично удовлетворил иск: взыскал заявленную сумму материального ущерба, 5 000 грн морального ущерба и судебные расходы. Суд первой инстанции пришел к выводу, что затопление квартиры произошло по вине ОСББ, которое ненадлежащим образом содержало дом, поэтому оно должно компенсировать причиненный ущерб.

Объединение совладельцев многоквартирного дома подало апелляционную жалобу с просьбой отменить это решение и отказать в иске. Апеллянт утверждал, что затопление квартиры на 11-м этаже произошло не с чердака, а из квартиры этажом выше.

По мнению апелляционного суда, суд первой инстанции пришел к ошибочному выводу об обоснованности иска. Коллегия судей установила, что в деле нет надлежащих и допустимых доказательств неправомерных действий или бездействия ОСББ, которые привели к затоплению квартиры и причинили истцу ущерб.

Согласно акту, приложенному к материалам дела, вода попадала в квартиру через стыки в панелях и по стенам, то есть из помещения, расположенного этажом выше. Документ был составлен самим истцом вместе с соседями, однако они не обследовали ни квартиру на 12-м этаже, ни технический этаж, чтобы установить источник утечки. Поэтому этот акт не может подтвердить, что причиной затопления было проникновение осадков через крышу дома, считает суд.

Заключение эксперта также свидетельствует, что характер и локализация повреждений указывают на затекание воды именно из квартиры на 12-м этаже. Это обстоятельство подтвердил и свидетель. Добавленные в дело фотографии крыши и технического этажа объективно не подтверждают факт протекания или попадания воды через конструктивные элементы здания.

Кроме того, согласно акту обследования кровли, повреждений рубероидного покрытия не выявлено, технический этаж сухой, а крыша находится в удовлетворительном состоянии.

Таким образом, апелляционный суд пришел к выводу, что истец не доказал состав гражданского правонарушения, как основание для возложения на ОСББ обязательства по возмещению причиненных убытков, поэтому отменил решение суда первой инстанции и оставил иск без удовлетворения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Хмельницкий апелляция

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Большая Палата Верховного Суда поставила окончательную точку в карьере судьи, который имел двойное гражданство

На Закарпатье у судьи нашли румынский паспорт. Он сам себя выдал, подписав электронные декларации. Большая Палата назвала это доказательством с чрезвычайно высокой степенью убедительности.

Верховный Суд решил, что журналистам запрещено публиковать имя подозреваемых или обвиняемых в махинациях чиновников до приговора суда

Экс-руководитель «Укртатнафты» подал в суд на интернет-издание из-за того, что журналисты указали его фамилию в новости об изменении меры пресечения и сообщении ему о подозрении в финансовых махинациях – Верховный Суд решил, что имя нельзя публиковать вплоть до приговора суда.

Ярослав Юрчишин: необходимо принять закон о порабощенных РФ народах, чтобы башкорты и буряты воевали за Украину

«Величайшее искусство войны — это организация, чтобы против тебя воевали те, кого может привлечь враг», – Ярослав Юрчишин считает, что принятие закона о правах порабощенных РФ народов позволит привлечь бурятов и других к войне на стороне Украины.

Верховная Рада поддержала изменения в Гражданский кодекс, которыми запретят обнародование сведений о госрегистрации оборонных предприятий

Запрет обнародовать данные о регистрации оборонных предприятий предлагается закрепить в ГК не только на время военного положения, а как постоянную норму.

Денис Маслов объяснил суть учтенного предложения Галины Третьяковой к бюджету-2026 относительно спецпенсий судей: речь идет о возрасте, с которого может быть назначена пенсия

Изменения не касаются условий выхода судьи в отставку – речь идет о возрасте, с которого может быть назначена пенсия, пояснил Денис Маслов.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Руслан Стефанчук
    Руслан Стефанчук
    Голова Верховної Ради України
  • Ольга Кисильова
    Ольга Кисильова
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Людмила Поліщук
    Людмила Поліщук
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду
  • Сергій Медвецький
    Сергій Медвецький
    голова Вінницького апеляційного суду