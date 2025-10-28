Есть ли вина ОСББ в затоплении квартиры и должно ли оно компенсировать ремонт — что решил апелляционный суд

Апелляционный суд отменил решение первой инстанции, признав, что ОСББ не несет ответственности за затопление квартиры.

Спор между жителем многоквартирного дома и объединением совладельцев многоквартирного дома из-за затопления квартиры стал предметом рассмотрения в суде. Хмельницкий апелляционный суд решил, есть ли вина ОСББ в причиненном ущербе и должно ли оно компенсировать расходы на восстановление жилья.

Обстоятельства дела №676/6276/23:

Так, в Каменце-Подольском житель многоквартирного дома подал иск к ОСББ о возмещении материального и морального ущерба, причиненного затоплением его квартиры. По словам истца, жилье было затоплено водой, стекающей с чердака технического этажа.

По его мнению, затопление произошло из-за ненадлежащего исполнения Объединением совладельцев обязанностей по содержанию и эксплуатации дома. В иске мужчина просил взыскать с ОСББ стоимость восстановительного ремонта – 33 770 грн и 85 000 грн морального ущерба.

Каменец-Подольский городской районный суд Хмельницкой области частично удовлетворил иск: взыскал заявленную сумму материального ущерба, 5 000 грн морального ущерба и судебные расходы. Суд первой инстанции пришел к выводу, что затопление квартиры произошло по вине ОСББ, которое ненадлежащим образом содержало дом, поэтому оно должно компенсировать причиненный ущерб.

Объединение совладельцев многоквартирного дома подало апелляционную жалобу с просьбой отменить это решение и отказать в иске. Апеллянт утверждал, что затопление квартиры на 11-м этаже произошло не с чердака, а из квартиры этажом выше.

По мнению апелляционного суда, суд первой инстанции пришел к ошибочному выводу об обоснованности иска. Коллегия судей установила, что в деле нет надлежащих и допустимых доказательств неправомерных действий или бездействия ОСББ, которые привели к затоплению квартиры и причинили истцу ущерб.

Согласно акту, приложенному к материалам дела, вода попадала в квартиру через стыки в панелях и по стенам, то есть из помещения, расположенного этажом выше. Документ был составлен самим истцом вместе с соседями, однако они не обследовали ни квартиру на 12-м этаже, ни технический этаж, чтобы установить источник утечки. Поэтому этот акт не может подтвердить, что причиной затопления было проникновение осадков через крышу дома, считает суд.

Заключение эксперта также свидетельствует, что характер и локализация повреждений указывают на затекание воды именно из квартиры на 12-м этаже. Это обстоятельство подтвердил и свидетель. Добавленные в дело фотографии крыши и технического этажа объективно не подтверждают факт протекания или попадания воды через конструктивные элементы здания.

Кроме того, согласно акту обследования кровли, повреждений рубероидного покрытия не выявлено, технический этаж сухой, а крыша находится в удовлетворительном состоянии.

Таким образом, апелляционный суд пришел к выводу, что истец не доказал состав гражданского правонарушения, как основание для возложения на ОСББ обязательства по возмещению причиненных убытков, поэтому отменил решение суда первой инстанции и оставил иск без удовлетворения.

