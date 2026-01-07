МОН ініціює перевірку навчальних закладів після розслідування про підпільну школу в Києві

ДСЯО невідкладно почне перевірку закладів, у яких діти фіктивно числилися як учні.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий доручив провести перевірку навчальних закладів, згаданих у журналістському розслідуванні Слідство.Інфо про діяльність підпільної проросійської школи в Києві.

Про це Лісовий повідомив, наголосивши, що існування в столиці школи, де дітей виховують у дусі « руского міра», на четвертий рік повномасштабної війни є неприпустимим і становить пряму загрозу як для дітей, так і для держави.

Міністр заявив, що вже дав усне доручення голові Державна служба якості освіти України невідкладно розпочати перевірку закладів, у яких діти формально числилися учнями, але фактично навчалися в підпільній структурі, про яку йдеться у розслідуванні. Усі оприлюднені журналістами факти мають бути ретельно перевірені.

Окремо, за словами Лісового, принципово перевірятимуться дії керівників та педагогів, причетних до цієї діяльності. За результатами перевірок мають бути ухвалені конкретні та жорсткі рішення щодо організаторів і осіб, які безпосередньо здійснювали навчання.

У МОН підкреслили, що йдеться не лише про з’ясування правомірності надання освітніх послуг, а й про можливу передачу матеріалів до правоохоронних органів. Свою оцінку ситуації, з огляду на можливі ознаки підривної діяльності, має надати також Служба безпеки України.

Раніше Слідство.Інфо викрило підпільну школу, яка працює у монастирі московського патріархату у Голосіївському районі.

За словами журналістки, дітей вчать за радянськими підручниками.

«І директорка, і вчителі, і батьки дітей, з якими спілкувалася наша журналістка, говорять російською, нахвалюють Радянський Союз та зневажають все українське», - зазначила журналістка Анна Бабінець.

Вона додала, що, за інформацією журналістів, дві офіційні школи, у яких нібито вчаться ці діти, прикривають діяльність проросійської організації.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.