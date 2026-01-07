  1. В Украине

МОН инициирует проверку учебных заведений после расследования о подпольной школе в Киеве

09:24, 7 января 2026
ГСКО безотлагательно начнет проверку заведений, в которых дети фиктивно числились как учащиеся
Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой поручил провести проверку учебных заведений, упомянутых в журналистском расследовании Слідство.Інфо о деятельности подпольной пророссийской школы в Киеве.

Об этом Лисовой сообщил, подчеркнув, что существование в столице школы, где детей воспитывают в духе «русского мира», на четвертый год полномасштабной войны является недопустимым и представляет прямую угрозу как для детей, так и для государства.

Министр заявил, что уже дал устное поручение главе Государственной службы качества образования Украины безотлагательно начать проверку заведений, в которых дети формально числились учениками, но фактически обучались в подпольной структуре, о которой идет речь в расследовании. Все обнародованные журналистами факты должны быть тщательно проверены.

Отдельно, по словам Лисового, принципиально будут проверяться действия руководителей и педагогов, причастных к этой деятельности. По результатам проверок должны быть приняты конкретные и жесткие решения в отношении организаторов и лиц, которые непосредственно осуществляли обучение.

В МОН подчеркнули, что речь идет не только о выяснении правомерности предоставления образовательных услуг, но и о возможной передаче материалов в правоохранительные органы. Свою оценку ситуации, с учетом возможных признаков подрывной деятельности, должна дать также Служба безопасности Украины.

Ранее Слідство.Інфо разоблачило подпольную школу, которая работает в монастыре Московского патриархата в Голосеевском районе.

По словам журналистки, детей обучают по советским учебникам.

«И директор, и учителя, и родители детей, с которыми общалась наша журналистка, говорят по-русски, восхваляют Советский Союз и пренебрежительно относятся ко всему украинскому», — отметила журналистка Анна Бабинец.

Она добавила, что, по информации журналистов, две официальные школы, в которых якобы учатся эти дети, прикрывают деятельность пророссийской организации.

Киев МОН Украины

Лента новостей

Блоги
Публикации
