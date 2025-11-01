Офіцер на Одещині вимагав 45 тисяч гривень у військових за закриття справ про СЗЧ — прокуратура

Підполковника затримали під час отримання грошей, йому повідомлено про підозру у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Одещині військовий вимагав 45 тисяч гривень неправомірної вигоди за сприяння у закритті кримінальних проваджень та призначення на посади. Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Слідством встановлено, що підполковник однієї з частин вимагав гроші від військовослужбовців за «вплив» на посадовців прокуратури та командування частини.

Так, за 45 тисяч гривень офіцер обіцяв посприяти у зверненні до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності двох військових, які раніше самовільно залишили частину, а також у їх подальшому призначенні на посади.

22 жовтня під час отримання коштів у салоні автомобіля підполковника затримали правоохоронці.

Йому повідомлено про підозру у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди за вплив на посадових осіб.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 242 тисяч гривень.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.