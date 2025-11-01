Офицер в Одесской области требовал 45 тысяч гривен у военнослужащих за закрытие дел о СЗЧ — прокуратура

Подполковника задержали во время получения денег, ему сообщили о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Одесской области военнослужащий требовал 45 тысяч гривен неправомерной выгоды за содействие в закрытии уголовных производств и назначении на должности. Об этом сообщает Специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона.

Следствием установлено, что подполковник одной из частей требовал деньги от военнослужащих за «влияние» на должностных лиц прокуратуры и командование части.

Так, за 45 тысяч гривен офицер обещал посодействовать обращению в суд с ходатайством об освобождении от уголовной ответственности двух военных, которые ранее самовольно покинули часть, а также их последующему назначению на должности.

22 октября во время получения средств в салоне автомобиля подполковник был задержан правоохранителями.

Ему сообщено о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды за влияние на должностных лиц.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 242 тысяч гривен.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.