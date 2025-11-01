Практика судов
Офицер в Одесской области требовал 45 тысяч гривен у военнослужащих за закрытие дел о СЗЧ — прокуратура

15:27, 1 ноября 2025
Подполковника задержали во время получения денег, ему сообщили о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды.
Офицер в Одесской области требовал 45 тысяч гривен у военнослужащих за закрытие дел о СЗЧ — прокуратура
В Одесской области военнослужащий требовал 45 тысяч гривен неправомерной выгоды за содействие в закрытии уголовных производств и назначении на должности. Об этом сообщает Специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона.

Следствием установлено, что подполковник одной из частей требовал деньги от военнослужащих за «влияние» на должностных лиц прокуратуры и командование части.

Так, за 45 тысяч гривен офицер обещал посодействовать обращению в суд с ходатайством об освобождении от уголовной ответственности двух военных, которые ранее самовольно покинули часть, а также их последующему назначению на должности.

22 октября во время получения средств в салоне автомобиля подполковник был задержан правоохранителями.

Ему сообщено о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды за влияние на должностных лиц.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 242 тысяч гривен.

