У посадовиці Держекоінспекції знайшли понад мільйон доларів готівкою — ДБР

Під час обшуку в домі керівниці одного з відділів Держекоінспекції правоохоронці вилучили 880 тисяч доларів і понад 200 тисяч євро, жінку затримали.

Правоохоронці викрили керівника одного з відділів Державної екологічної інспекції Придніпровського округу (Дніпропетровська та Кіровоградська області) на незаконному збагаченні. Вдома у жінки знайшли понад мільйон доларів. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

У межах розслідування кримінального провадження щодо можливих неправомірних дій працівників Державної екологічної інспекції Придніпровського округу було проведено низку обшуків.

Під час обшуку за місцем проживання в однієї з посадовиць правоохоронці виявили та вилучили незадекларовану готівку — 880 тисяч доларів США та понад 200 тисяч євро.

Фігурантку затримано за підозрою у незаконному збагачені (ст. 368-5 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Наразі фігурантці обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави 30 млн грн.

