У должностного лица Госэкоинспекции нашли более миллиона долларов наличными — ГБР

14:51, 1 ноября 2025
Во время обыска в доме руководительницы одного из отделов Госэкоинспекции правоохранители изъяли 880 тысяч долларов и более 200 тысяч евро, женщину задержали.
Правоохранители разоблачили руководителя одного из отделов Государственной экологической инспекции Приднепровского округа (Днепропетровская и Кировоградская области) в незаконном обогащении. Дома у женщины нашли более миллиона долларов. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

В рамках расследования уголовного производства относительно возможных неправомерных действий сотрудников Государственной экологической инспекции Приднепровского округа было проведено ряд обысков.

Во время обыска по месту жительства одной из должностных лиц правоохранители обнаружили и изъяли незадекларированную наличность — 880 тысяч долларов США и более 200 тысяч евро.

Фигурантка задержана по подозрению в незаконном обогащении (ст. 368-5 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

В настоящее время фигурантке избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 30 млн грн.

