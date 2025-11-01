Золотий унітаз «Америка» продадуть на аукціоні у Нью-Йорку

Ціна скульптури зі 101 кг золота стартує від 10 млн доларів.

Фото: ВВС

У Нью-Йорку 18 листопада на аукціоні Sotheby's виставлять золотий унітаз «Америка» роботи Мауріціо Каттелана, виготовлений із 101 кг 18-каратного золота. Про це повідомляє The New York Times.

Торги в новій штаб-квартирі Sotheby's на Медісон-авеню стартують від 10 млн доларів, залежно від ціни золота на момент аукціону о 19:00.

Sotheby's називає Каттелана одним із найвидатніших художників покоління. «Це не просто видовище, а одна з його найвідоміших робіт», – заявив Девід Гальперін, віце-голова відділу сучасного мистецтва.

Скульптуру, створену в 2016 році як одне з двох видань, продала галерея Маріан Гудман приватному колекціонеру в 2017-му. Її двійник встановили в Музеї Гуггенхайма, де ним скористалися 100 000 відвідувачів, потребуючи охоронця та сантехніка. Музей пропонував його адміністрації Трампа замість картини Ван Гога.

У 2019 році двійник викрали з Бленгеймського палацу в Англії, спричинивши повінь. Двох чоловіків визнали винними цього року, один виправданий. Каттелан назвав крадіжку «однією з найдивніших».

Sotheby's сподівається, що продаж пожвавить арт-ринок, посилаючись на успіх банана Каттелана, проданого за 6,2 млн доларів у 2024 році.

Гальперін порівняв роботу з пісуаром Дюшана 1917 року: «Каттелан повертає об’єкт до повсякденного контексту». Каттелан зазначив: «Робота – сума протилежностей. Ванна кімната – єдине несвященне місце в музеї».

