Золотой унитаз «Америка» продадут на аукционе в Нью-Йорке

Цена скульптуры из 101 кг золота стартует от 10 млн долларов.

Фото: ВВС

В Нью-Йорке 18 ноября на аукционе Sotheby's выставят золотой унитаз «Америка» работы Маурицио Каттелана, изготовленный из 101 кг 18-каратного золота. Об этом сообщает The New York Times.

Торги в новой штаб-квартире Sotheby's на Медисон-авеню начнутся с 10 млн долларов, в зависимости от цены золота на момент аукциона в 19:00.

Sotheby's называет Каттелана одним из самых выдающихся художников поколения. «Это не просто зрелище, а одна из его самых известных работ», — заявил Дэвид Гальперин, вице-председатель отдела современного искусства.

Скульптуру, созданную в 2016 году как одно из двух изданий, продала галерея Мариан Гудман частному коллекционеру в 2017-м. Ее двойник установили в Музее Гуггенхайма, где им воспользовались 100 000 посетителей, нуждаясь в охраннике и сантехнике. Музей предлагал его администрации Трампа вместо картины Ван Гога.

В 2019 году двойник похитили из Бленгеймского дворца в Англии, вызвав наводнение. Двое мужчин были признаны виновными в этом году, один оправдан. Каттелан назвал кражу «одной из самых странных».

Sotheby's надеется, что продажа оживит арт-рынок, ссылаясь на успех банана Каттелана, проданного за 6,2 млн долларов в 2024 году.

Гальперин сравнил работу с писсуаром Дюшана 1917 года: «Каттелан возвращает объект в повседневный контекст». Каттелан отметил: «Работа – сумма противоположностей. Ванная комната – единственное не священное место в музее».

