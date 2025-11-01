Практика судів
У США розгорівся скандал: акторка Джулія Фокс обрала на Геловін «кривавий» костюм Жаклін Кеннеді

14:33, 1 листопада 2025
Онук Джона Кеннеді назвав такий образ «огидним і небезпечним», звинувативши акторку у прославленні політичного насильства.
У США розгорівся скандал: акторка Джулія Фокс обрала на Геловін «кривавий» костюм Жаклін Кеннеді
У США спалахнув скандал після того, як акторка Джулія Фокс з’явилася на Геловін у костюмі «закривавленої» Жаклін Кеннеді. Онук колишнього президента США Джона КеннедіДжек Шлоссберґ — розкритикував її образ, заявивши, що таким чином вона «прославляє політичне насильство». Про це повідомляє Page Six.

«Те, що Джулія Фокс перетворює політичне насильство на шоу, — це огидно, жалюгідно й небезпечно», — зазначив він.

«Моя бабуся, Жакі Кеннеді, точно погодилася б зі мною», — додав Шлоссберґ.

Фокс, відома за фільмом «Uncut Gems», опублікувала в Instagram фото, де вона в рожевому твіді з капелюшком і закривавленим костюмом — точній копії вбрання, у якому Жакі була 22 листопада 1963 року, коли її чоловіка, президента Джона Кеннеді, застрелили в Далласі.

«Я не просто вбралася як Жакі Кеннеді — це не костюм, а заява», — написала акторка.

«Після вбивства чоловіка вона відмовилася переодягатися й сказала: «Я хочу, щоб усі побачили, що вони зробили». Цей образ — поєднання краси й жаху, гідності й розпачу».

Фокс пояснила, що хотіла показати «сміливість і силу» Жакі, яка стала символом жіночої витримки.

«Це був одночасно перформанс, протест і скорбота. Вона використала жіночність як форму спротиву», — написала акторка.

Вона також додала, що її костюм — це роздуми про «травму, владу та те, як жіночність може бути формою опору».

Реакція підписників в Instagram була суперечливою. Багато хто звинуватив Фокс у спробі привернути до себе увагу через трагедію. Втім, деякі підтримали акторку, вважаючи її підхід «глибоким і символічним».

Представники акторки поки не коментували скандал.

США

