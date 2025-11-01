Практика судов
В США разгорелся скандал: актриса Джулия Фокс выбрала на Хэллоуин «кровавый» костюм Жаклин Кеннеди

14:33, 1 ноября 2025
Внук Джона Кеннеди назвал этот образ «отвратительным и опасным», обвинив актрису в прославлении политического насилия.
В США разгорелся скандал после того, как актриса Джулия Фокс появилась на Хэллоуин в костюме «окровавленной» Жаклин Кеннеди. Внук бывшего президента США Джона КеннедиДжек Шлоссберг — раскритиковал ее образ, заявив, что таким образом она «прославляет политическое насилие». Об этом сообщает Page Six.

«То, что Джулия Фокс превращает политическое насилие в шоу, — это отвратительно, жалко и опасно», — отметил он.

«Моя бабушка, Жакки Кеннеди, наверняка согласилась бы со мной», — добавил Шлоссберг.

Фокс, известная по фильму «Uncut Gems», опубликовала в Instagram фото, где она в розовом твиде с шляпкой и окровавленным костюмом — точной копии наряда, в котором Жакки была 22 ноября 1963 года, когда ее мужа, президента Джона Кеннеди, застрелили в Далласе.

«Я не просто оделась как Жакки Кеннеди — это не костюм, а заявление», — написала актриса.

«После убийства мужа она отказалась переодеваться и сказала: “Я хочу, чтобы все увидели, что они сделали”. Этот образ — сочетание красоты и ужаса, достоинства и отчаяния».

Фокс объяснила, что хотела показать «смелость и силу» Жакки, которая стала символом женской стойкости.

«Это был одновременно перформанс, протест и скорбь. Она использовала женственность как форму сопротивления», — написала актриса.

Она также добавила, что ее костюм — это размышления о «травме, власти и о том, как женственность может быть формой протеста».

Реакция подписчиков в Instagram была противоречивой. Многие обвинили Фокс в попытке привлечь к себе внимание через трагедию. Однако некоторые поддержали актрису, считая ее подход «глубоким и символичным».

Представители актрисы пока не комментировали скандал.

