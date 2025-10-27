Практика судів
Менше копійки з гривні боргу: в Україні різко впала ефективність стягнення за судовими рішеннями

19:00, 27 жовтня 2025
За перше півріччя 2025 року виконавці в Україні фактично стягнули менше ніж 1 копійку з кожної гривні боргу.
За перші шість місяців 2025 року українські виконавці фактично стягнули менше ніж 1 копійку з кожної гривні боргу. Про це свідчать дані щодо роботи системи примусового виконання рішень, пише «Опендатабот».

За перше півріччя 2025 року на виконання передали понад 5,3 млн виконавчих проваджень, із них 1,75 млн — нові борги, решта — «перехідні» з попередніх років.

Фактично було виконано лише близько 1,1 млн проваджень на суму 15,11 млрд грн, тоді як загальна сума завершених справ сягнула 395 млрд грн. Це означає, як зауважують аналітики, що більшість проваджень закриваються не через успішне стягнення, а через неможливість реального виконання рішень.

«Завершення виконавчого провадження не означає, що воно виконано повною мірою. Простою мовою, у цей відсоток входять як повністю виконані провадження, так й виконані частково або повернені стягувачу через те, що у боржника бракує майна. Тож фактичний показник успіху значно нижчий», — пояснює приватний виконавець.

Для порівняння:

  • напередодні повномасштабного вторгнення стягували 2,6 копійки з гривні,
  • у 2022 році — 1,6 копійки,
  • у 2023-му — близько 3 копійок,
  • нині — менше ніж 1 копійка.

Попри те, що 88% усіх проваджень виконують державні виконавці (983 тис.), саме приватні виконавці демонструють більшу результативність: вони обробляють лише 12% справ (130 тис.), але забезпечують 41% усіх фактично стягнутих коштів — 6,12 млрд грн. Для порівняння, на державних виконавців припадає 8,99 млрд грн (51%).

Юристи зазначають, що переламним став минулий рік, коли на виконання потрапив масив великих боргів РФ через завдані збитки.

«Наразі реально стягнути відшкодування з РФ збитків, спричинених війною, майже неможливо: офіційного майна агресора в Україні небагато. Доки не з’явиться реальний робочий механізм, багато таких стягнень залишатимуться хіба що на папері», — коментує приватний виконавець.

Адвокати кажуть, що такі справи штучно погіршують статистику:

«Сьогоднішня статистика щодо стягнення боргів в Україні не відображає реальної ситуації. Це пов’язано з тим, що до загальних даних потрапляє окрема категорія судових рішень: ті, що ухвалені проти Росії за наслідки війни. Виконати такі рішення в Україні наразі неможливо — просто немає відповідних механізмів. Втім вони штучно погіршують загальну картину виконання рішень — за рік, коли ця категорія була передана на виконання, показник стягнення впав у 5 разів».

Зокрема, через навалу таких боргів торік показник стягнень впав до «рекордних» 1,15 копійок з 1 грн боргу. До цього, у середньому, на виконання надходило 400 млрд грн на рік, втім після появи російських боргів сума різко зросла до 1,68 трлн грн — та тягнеться у наступні періоди, підсумували аналітики.

