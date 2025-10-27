Меньше копейки с гривны долга: в Украине резко упала эффективность взыскания по судебным решениям

За первое полугодие 2025 года исполнители в Украине фактически взыскали менее 1 копейки с каждой гривны долга.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

За первые шесть месяцев 2025 года украинские исполнители фактически взыскали меньше чем 1 копейку с каждой гривны долга. Об этом свидетельствуют данные о работе системы принудительного исполнения решений, пишет «Опендатабот».

За первое полугодие 2025 года на исполнение передали более 5,3 млн исполнительных производств, из них 1,75 млн — новые долги, остальные — «переходящие» с предыдущих лет.

Фактически было выполнено лишь около 1,1 млн производств на сумму 15,11 млрд грн, тогда как общая сумма завершенных дел достигла 395 млрд грн. Это означает, как отмечают аналитики, что большинство производств закрываются не из-за успешного взыскания, а из-за невозможности реального исполнения решений.

«Завершение исполнительного производства не означает, что оно выполнено полностью. Проще говоря, в этот процент входят как полностью выполненные производства, так и частично выполненные или возвращенные взыскателю из-за отсутствия у должника имущества. Поэтому фактический показатель успеха значительно ниже», — поясняет частный исполнитель.

Для сравнения:

накануне полномасштабного вторжения взыскивали 2,6 копейки с гривны,

• в 2022 году — 1,6 копейки,

• в 2023-м — около 3 копеек,

• сейчас — меньше чем 1 копейка.

Несмотря на то, что 88% всех производств выполняют государственные исполнители (983 тыс.), именно частные исполнители демонстрируют большую результативность: они обрабатывают лишь 12% дел (130 тыс.), но обеспечивают 41% всех фактически взысканных средств — 6,12 млрд грн. Для сравнения, на государственных исполнителей приходится 8,99 млрд грн (51%).

Юристы отмечают, что переломным стал прошлый год, когда на исполнение попал массив крупных долгов РФ за причиненные убытки.

«Сейчас реально взыскать с РФ возмещение убытков, нанесенных войной, почти невозможно: официального имущества агрессора в Украине немного. Пока не появится реальный рабочий механизм, многие такие взыскания останутся лишь на бумаге», — комментирует частный исполнитель.

Адвокаты говорят, что такие дела искусственно ухудшают статистику:

«Сегодняшняя статистика по взысканию долгов в Украине не отражает реальной ситуации. Это связано с тем, что в общие данные попадает отдельная категория судебных решений — те, что вынесены против России за последствия войны. Исполнить такие решения в Украине сейчас невозможно — просто нет соответствующих механизмов. Тем не менее они искусственно ухудшают общую картину исполнения решений — за год, когда эта категория была передана на исполнение, показатель взыскания упал в 5 раз».

В частности, из-за наплыва таких долгов в прошлом году показатель взысканий упал до «рекордных» 1,15 копейки с 1 грн долга. До этого, в среднем, на исполнение поступало 400 млрд грн в год, однако после появления российских долгов сумма резко выросла до 1,68 трлн грн — и тянется в последующие периоды, подытожили аналитики.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.