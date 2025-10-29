У Херсоні через обстріл пошкоджено будівлю суду, фото

Внаслідок вибухової хвилі у будівлі вилетіли шибки майже у сотні вікон, зазнав руйнувань дах, а також пошкоджено як службове, так і особисте майно працівників установи

Фото: Служба судової охорони

У Херсоні внаслідок декількох ворожих обстрілів сильних ушкоджень зазнала установа системи правосуддя. Вибуховою хвилею вибито шибки у майже 100 вікнах, пошкоджено дах будівлі, службове та особисте майно працівників установи та судових охоронців. Про це розповіли у Службі судової охорони.

На щастя, постраждалих серед співробітників Служби судової охорони та працівників установи немає.

