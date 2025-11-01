В Україні стартував опалювальний сезон – тепло подали у 18 регіонах, соцсфера підключена на 60%

В Україні працюють понад 10 тисяч котелень – Олексій Кулеба.

Понад 10 тисяч із 17,5 тисяч підготовлених котелень запрацювали в Україні з початком опалювального сезону, повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

У 18 регіонах розпочато подачу тепла в житлові будинки, соціальна сфера підключена на понад 60%.

У прифронтових регіонах ворог щодня обстрілює енергооб’єкти, намагаючись зірвати сезон.

У Кривому Розі, де працює заступник міністра Костянтин Ковальчук, підключено третину будинків, замінено 100 км тепломереж, задіяно 60 бригад.

Кулеба закликав органи самоврядування та ОВА прискорити монтаж енергетичного обладнання й нарощувати запаси пального для генераторів.

«Ми вистоїмо цю зиму завдяки координації влади, силі громад і підтримці партнерів», – зазначив він.

