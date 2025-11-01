В Украине стартовал отопительный сезон – тепло подали в 18 регионах, соцсфера подключена на 60%

В Украине работают более 10 тысяч котельных – Алексей Кулеба.

Более 10 тысяч из 17,5 тысяч подготовленных котельных заработали в Украине с началом отопительного сезона, сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

В 18 регионах начата подача тепла в жилые дома, социальная сфера подключена более чем на 60%.

В прифронтовых регионах враг ежедневно обстреливает энергообъекты, пытаясь сорвать сезон.

В Кривом Роге, где работает заместитель министра Константин Ковальчук, подключена треть домов, заменено 100 км теплосетей, задействовано 60 бригад.

Кулеба призвал органы самоуправления и ОГА ускорить монтаж энергетического оборудования и наращивать запасы топлива для генераторов.

«Мы выстоим эту зиму благодаря координации власти, силе общин и поддержке партнеров», – отметил он.

