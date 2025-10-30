Держава створить єдиний реєстр своїх боргів та розширить можливості приватних виконавців

Україна вчергове намагається вирішити проблему з невиконанням судових рішень, в яких держава є боржником, зокрема, за рахунок розширення можливостей приватних виконавців.

У Верховній Раді зареєстровані :

14163 законопроект № від 28.10.2025 “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо вдосконалення системи виконання виконавчих проваджень, боржником у яких є держава”;

14162 законопроект № від 28.10.2025 “Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення системи виконання виконавчих проваджень, боржником у яких є держава”.

Причиною розробки законопроектів стала хронічна проблема невиконання рішень національних судів, міжнародних судових інституцій та Конституційного Суду України, боржником за якими є держава.

Нагадаємо, що Європейський суд з прав людини у справі «Бурмич та інші проти України» (Burmych and Others v. Ukraine, № 46852/13 та інші, рішення від 12 жовтня 2017 року) встановив системність цієї проблеми та необхідність її вирішення на рівні державної політики. Аналогічно на проблемі наголошувалося у справах «Котенко та інші проти України», «Ромашов проти України», «Іванов проти України».

Уряд неодноразово ініціював стратегічні документи, зокрема Національну стратегію розв’язання проблеми невиконання рішень міжнародних та національних судів, боржниками за якими є державний орган або державне підприємство, установа, організація та дорожню карту з її реалізації. Разом з тим, проблема залишається невирішеною, оскільки сформований механізм має фрагментарний, несистемний і недостатньо ресурсний характер.

Законопроектом № 14162 пропонується зняти обмеження, що забороняють приватним виконавцям здійснювати примусове виконання рішень, боржником за якими держава, державні органи, Національний банк України, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, державні та комунальні підприємства, установи, організації, юридичні особи, частка держави у статутному капіталі яких перевищує 25 відсотків, та/або які фінансуються виключно за кошти державного або місцевого бюджету.

Для цього із Закону України «Про виконавче провадження» вилучать відповідну норму (п.2 ч. 2 статті 5 Закону).

Виконавчий збір пропонується не стягувати у разі відкриття виконавчого провадження за рішеннями, примусове виконання яких здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.

У разі доведеності відсутності коштів або майна у державної установи, організації, щодо якої відповідно до закону заборонено звернення стягнення на майно, виконавчий документ підлягає виконанню за рахунок бюджетних коштів без обов’язкового дотримання шестимісячного строку з дня винесення постанови про відкриття виконавчого провадження.

Проект № 14163, передбачає створення єдиного реєстру зобов’язань Держави та визначення повноважень виконавців і органів державної влади, а також запроваджує принцип гарантійного виконання судових рішень.

Під принципом гарантійного виконання судових рішень розуміють обов’язковість, своєчасність і повнота виконання рішень національних та міжнародних судів, боржником за якими є Державний бюджет України. Виконання таких рішень здійснюється за рахунок бюджетних коштів у порядку визначеному законом.

Заборгованість державних підприємств, що підлягала виконанню та була відшкодована за рахунок коштів державного бюджету, передбачених за бюджетною програмою для забезпечення виконання рішень суду відповідно до Закону України «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень», буде вважатися простроченою заборгованістю такого державного підприємства перед державою, та стягуватися з них.

Стягнення основної винагороди приватного виконавця, якщо боржником є державний орган або бюджетна установа, буде здійснюватися виключно за рахунок коштів Державного бюджету України у межах бюджетних призначень, передбачених за бюджетною програмою для забезпечення виконання судових рішень, через центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів.

Ці ініціативи спрямовані на створення ефективного механізму, який забезпечить реальне виконання судових рішень і зменшить навантаження на державний бюджет у довгостроковій перспективі. Подальший розгляд законопроектів у парламенті визначить їхню долю.

Автор: Cергій Студенніков

