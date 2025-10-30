Государство создаст единый реестр своих долгов и расширит возможности частных исполнителей

Украина в очередной раз пытается решить проблему неисполнения судебных решений, в которых государство выступает должником, в частности за счёт расширения полномочий частных исполнителей.

В Верховной Раде зарегистрированы

законопроект № 14163 от 28.10.2025 г. «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно совершенствования системы исполнения исполнительных производств, должником по которым является государство»;

законопроект № 14162 от 28.10.2025 г. «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования системы исполнения исполнительных производств, должником по которым является государство».

Причиной их разработки стала хроническая проблема неисполнения решений национальных судов, международных судебных институтов и Конституционного Суда Украины, должником по которым выступает государство.

Напомним, что Европейский суд по правам человека в деле «Бурмич и другие против Украины» (Burmych and Others v. Ukraine, № 46852/13 и другие, решение от 12 октября 2017 года) установил системный характер этой проблемы и необходимость её решения на уровне государственной политики. Аналогичные выводы содержатся в делах «Котенко и другие против Украины», «Ромашов против Украины», «Иванов против Украины».

Правительство неоднократно инициировало стратегические документы, в частности Национальную стратегию решения проблемы неисполнения решений международных и национальных судов, должниками по которым являются государственные органы, предприятия, учреждения или организации, а также дорожную карту её реализации. Однако проблема остаётся нерешенной, поскольку существующий механизм носит фрагментарный, несистемный и недостаточно ресурсный характер.

Законопроект № 14162 предлагает снять ограничения, запрещающие частным исполнителям осуществлять принудительное исполнение решений, должником по которым являются государство, государственные органы, Национальный банк Украины, органы местного самоуправления, их должностные лица, государственные и коммунальные предприятия, учреждения, организации, а также юридические лица, доля государства в уставном капитале которых превышает 25 %, и/или которые финансируются исключительно за счёт государственного или местного бюджета.

Для этого из Закона Украины «Об исполнительном производстве» будет исключена соответствующая норма (п. 2 ч. 2 статьи 5 Закона).

Исполнительный сбор предлагается не взимать в случае открытия исполнительного производства по решениям, принудительное исполнение которых осуществляется за счет средств Государственного бюджета Украины.

В случае доказанного отсутствия средств или имущества у государственного учреждения или организации, в отношении которых законом запрещено обращение взыскания на имущество, исполнительный документ подлежит исполнению за счет бюджетных средств без обязательного соблюдения шестимесячного срока со дня вынесения постановления об открытии исполнительного производства.

Законопроект № 14163 предусматривает создание единого реестра обязательств государства и определение полномочий исполнителей и органов государственной власти, а также вводит принцип гарантийного исполнения судебных решений.

Под принципом гарантийного исполнения судебных решений понимается обязательность, своевременность и полнота исполнения решений национальных и международных судов, должником по которым является Государственный бюджет Украины. Исполнение таких решений осуществляется за счет бюджетных средств в порядке, установленном законом.

Задолженность государственных предприятий, исполнение по которой было осуществлено за счет средств государственного бюджета, предусмотренных бюджетной программой по обеспечению исполнения судебных решений в соответствии с Законом Украины «О гарантиях государства относительно исполнения судебных решений», будет считаться просроченной задолженностью такого государственного предприятия перед государством и подлежит взысканию.

Вознаграждение частного исполнителя по решениям, где должником является государственный орган или бюджетное учреждение, будет выплачиваться исключительно за счет средств Государственного бюджета Украины в пределах бюджетных назначений, предусмотренных соответствующей программой, через центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере казначейского обслуживания бюджетных средств.

Эти инициативы направлены на создание эффективного механизма исполнения судебных решений, который обеспечит их реальное выполнение и снизит нагрузку на государственный бюджет в долгосрочной перспективе. Дальнейшее рассмотрение законопроектов в парламенте определит их судьбу.

Автор: Сергей Студенников

