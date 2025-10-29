Намело вже до 80 см снігу — у Карпатах панує справжня зима, фото

На горі Піп Іван Чорногірський видимість була до 30 метрів.

Погода на високогір'ї Карпат 29 жовтня зранку була хмарною й морозною, а місцями насипало багато снігу. Про це повідомили гірські рятувальники Прикарпаття.

Як зазначають рятувальника, зранку 29 жовтня погода на горі Піп Іван Чорногірський була хмарною. Видимість - дуже низька, до 30 м.

«Вітер південно-західний 15-17 м/с., температура повітря -3°С. Перемети свіжого снігу на вершині місцями до 80 см», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, гора Піп Іван (відома також як Піп Іван Чорногірський або Чорна Гора) - одна з найвищих вершин Українських Карпат (2028,5 м). Вона розташована на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора - на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.

