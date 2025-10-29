Намело уже до 80 см снега — в Карпатах царит настоящая зима, фото

На горе Пип Иван Черногорский видимость была до 30 метров.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Погода в высокогорье Карпат утром 29 октября была облачной и морозной, а местами намело много снега. Об этом сообщили горные спасатели Прикарпатья.

Как отмечают спасатели, утром 29 октября погода на горе Пип Иван Черногорский была облачной. Видимость — очень низкая, до 30 м.

«Ветер юго-западный 15–17 м/с, температура воздуха —3°С. Заносы свежего снега на вершине местами до 80 см», — говорится в сообщении.

Напомним, гора Пип Иван (известная также как Пип Иван Черногорский или Ч»рная Гора) — одна из самых высоких вершин Украинских Карпат (2028,5 м). Она расположена на юго-восточном конце главного хребта массива Черногора — на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.