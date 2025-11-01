У Британії покарали члена трибуналу, яка писала особисті повідомлення під час судових засідань

Жінку притягнули до дисциплінарної відповідальності за непрофесійну поведінку — вона користувалася телефоном і ноутбуком під час слухань.

У Великій Британії члена трибуналу Саджату Чадху притягнули до дисциплінарної відповідальності за те, що вона користувалася мобільним телефоном та ноутбуком під час судових слухань. Про це повідомляє Law Gazette.

Як зазначає Judicial Conduct Investigations Office (JCIO), Чадха —член соціальної палати трибуналу, яка розглядає справи щодо соціального забезпечення, підтримки дітей, компенсацій постраждалим від злочинів і питань надання притулку.

Під час слухань вона надсилала особисті повідомлення та електронні листи, що, за висновками JCIO, є порушенням вимог до поведінки суддів і членів трибуналу.

«Посібник із суддівської етики нагадує, що службовці мають проявляти сумлінність і увагу під час виконання своїх обов’язків. Це включає обов’язок повністю зосереджуватися на судовому процесі», — зазначили у JCIO.

Чадха не заперечувала обвинувачень і визнала, що її поведінка була «недоречною та непрофесійною». Вона вибачилася та запевнила, що подібне більше не повториться.

Головна суддя Англії та Уельсу спільно з лордом-канцлером погодилися з висновком JCIO, що дії Чадхи становили службовий проступок, оскільки вона порушила вимоги до ретельності та відповідальності у своїй роботі.

«Такі дії могли завдати шкоди репутації як самій Чадсі, так і трибуналу загалом», — зазначили у JCIO.

Враховуючи вибачення, визнання провини та відсутність попередніх порушень, Чадху покарали офіційним застереженням (formal advice) за неналежну поведінку.

