Практика судов
  В мире

В Британии наказали члена трибунала, которая писала личные сообщения во время судебных заседаний

16:39, 1 ноября 2025
Женщину привлекли к дисциплинарной ответственности за непрофессиональное поведение — она пользовалась телефоном и ноутбуком во время слушаний.
В Великобритании члена трибунала Саджату Чадху привлекли к дисциплинарной ответственности за то, что она пользовалась мобильным телефоном и ноутбуком во время судебных слушаний. Об этом сообщает Law Gazette.

Как отмечает Judicial Conduct Investigations Office (JCIO), Чадха — член социальной палаты трибунала, которая рассматривает дела, касающиеся социального обеспечения, поддержки детей, компенсаций пострадавшим от преступлений и вопросов предоставления убежища.

Во время слушаний она отправляла личные сообщения и электронные письма, что, по выводам JCIO, является нарушением требований к поведению судей и членов трибунала.

«Руководство по судебной этике напоминает, что должностные лица должны проявлять добросовестность и внимание при исполнении своих обязанностей. Это включает обязанность полностью сосредоточиваться на судебном процессе», — отметили в JCIO.

Чадха не отрицала обвинений и признала, что ее поведение было «неуместным и непрофессиональным». Она извинилась и заверила, что подобное больше не повторится.

Главный судья Англии и Уэльса совместно с лордом-канцлером согласились с выводом JCIO, что действия Чадхи представляли собой служебный проступок, поскольку она нарушила требования к тщательности и ответственности в своей работе.

«Такие действия могли нанести ущерб репутации как самой Чадхи, так и трибунала в целом», — отметили в JCIO.

Учитывая извинения, признание вины и отсутствие предыдущих нарушений, Чадху наказали официальным предупреждением (formal advice) за ненадлежащее поведение.

Великобритания

