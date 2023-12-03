В Украине для подростков запустили психологический онлайн-тренажер

Бесплатный онлайн-тренажер содержит психологические упражнения, направленные на улучшение психического состояния подростков.

Источник фото: mainschool.ua

В сети появился бесплатный онлайн-тренажер с психологическими упражнениями направленными на улучшение психического состояния подростков. Этот онлайн инструмент, который включает в себя разделы с упражнениями для разных возрастных групп, может быть полезным не только подросткам, но и взрослым. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Тренажер был создан в рамках сотрудничества между Управлением ювенальной превенции Нацполиции и благотворительной организацией "БФ "HappyMind.Help".

Возраст, рекомендованный для самостоятельного использования этого тренажера, составляет от 13-14 лет. Для младшей возрастной категории, 7-12 лет, рекомендуется использовать этот ресурс вместе с родителями (опекунами) или специалистами по психологическому здоровью.

Упражнения, которые предлагаются в этом тренажере, направлены на предупреждение различных проблем психического здоровья, но при наличии признаков психических заболеваний важно обратиться к квалифицированному специалисту.

Тренажер доступен по ссылке.

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