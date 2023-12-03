В Україні для підлітків запустили психологічний онлайн-тренажер

Безкоштовний онлайн-тренажер містить психологічні вправи, спрямовані на поліпшення психічного стану підлітків.

Джерело фото: mainschool.ua

У мережі з'явився безкоштовний онлайн-тренажер з психологічними вправами спрямованими на поліпшення психічного стану підлітків. Цей онлайн інструмент, який включає в себе розділи з вправами для різних вікових груп, може бути корисним не лише підліткам, а й дорослим. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Тренажер був створений у рамках співпраці між Управлінням ювенальної превенції Нацполіції та благодійною організацією «БФ «HappyMind.Help».

Вік, рекомендований для самостійного використання цього тренажера, становить від 13-14 років. Для молодшої вікової категорії, 7-12 років, рекомендується використовувати цей ресурс разом із батьками (опікунами) чи фахівцями з психологічного здоров'я.

Вправи, які пропонуються у цьому тренажері, спрямовані на попередження різних проблем психічного здоров'я, але при наявності ознак психічних захворювань важливо звернутися до кваліфікованого спеціаліста.

Тренажер доступний за посиланням.

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