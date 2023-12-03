«Залізний купол» дав збій: Ізраїль розслідує технічну несправність

ЦАХАЛ перевіряє можливу осічку ракети-перехоплювача «Залізного куполу».

У результаті збою в роботі системи ПРО Ізраїлю «Залізний купол», одна з ракет впала в Тель-Авіві, – повідомляє The Times of Israel.

За даними Армії оборони Ізраїлю, розпочала розслідування після того, як були оприлюднені відеозаписи, на яких видно, як ракета-перехоплювач «Залізний купол» відмовляє та падає у центральній частині Ізраїлю.

ЦАХАЛ, у відповіді на запит щодо цього інциденту, розглядає можливість, що ракетний перехоплювач відмовив через технічну несправність. «Інцидент розслідується», – зазначено в повідомленні.

«Вивчається ймовірність того, що перехоплювач [ракета] впав у країні через технічну несправність», – йдеться у відповіді ЦАХАЛу на запит з цього приводу.

Наразі немає повідомлень про жертв чи постраждалих внаслідок цього інциденту.

Ракета «Тамір» була випущена у відповідь на ракетний обстріл Тель-Авіва та прилеглих районів з сектора Газа. Хоча ракети «Тамір» іноді можуть виходити з ладу, у більшості випадків це не призводить до серйозних наслідків.

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