«Железный купол» дал сбой: Израиль расследует техническую неисправность

ЦАХАЛ проверяет возможную осечку ракеты-перехватчика «Железного купола».

В результате сбоя в работе системы ПРО Израиля «Железный купол», одна из ракет упала в Тель-Авиве, - сообщает The Times of Israel.

По данным Армии обороны Израиля, начала расследование после того, как были обнародованы видеозаписи, на которых видно, как ракета-перехватчик «Железный купол» отказывает и падает в центральной части Израиля.

ЦАХАЛ, в ответе на запрос относительно этого инцидента, рассматривает возможность, что ракетный перехватчик отказал из-за технической неисправности. «Инцидент расследуется», - указано в сообщении.

«Изучается вероятность того, что перехватчик [ракета] упал в стране из-за технической неисправности», - говорится в ответе ЦАХАЛа на запрос по этому поводу.

Пока нет сообщений о жертвах или пострадавших в результате этого инцидента.

Ракета «Тамир» была выпущена в ответ на ракетный обстрел Тель-Авива и прилегающих районов из сектора Газа. Хотя ракеты «Тамир» иногда могут выходить из строя, в большинстве случаев это не приводит к серьезным последствиям.

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