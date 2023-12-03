На границе из Польши в Украину стоят более 2,5 тысяч грузовиков

Через границу будут проходить гуманитарные грузы для Украины, однако полный пропуск пока не гарантируется.

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В результате блокирования польскими перевозчиками границы Украины, возникла очередь из более 2,5 тысяч грузовиков. Об этом сообщил во время телемарафона представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.

"Четыре направления, где участники акции по ту сторону границы на подъездных путях блокируют возможность движения для грузовых транспортных средств - это направления пункта пропуска "Ягодин", "Краковец", "Рава-Русская". И с 23 числа еще добавилось направление пропуска "Шегини". По состоянию на утро сегодня по информации, которую мы имеем от польских пограничников, в очереди в сторону Украины находится более 2,5 тысяч грузовых транспортных средств", - пояснил Демченко.

Он также отметил, что движение автобусов и легковых транспортных средств не препятствуется ни выездом из Польши, ни въездом в эту страну. Относительно движения гуманитарных грузов, то оно происходит в ограниченном объеме.

"Они (гуманитарные грузы, ред.) будут пропускаться через границу - скоропортящиеся, важные грузы для Украины, мне сложно сказать, что обеспечивается полный пропуск. Это надо уже полностью смотреть по тем очередям и по тем грузовым транспортным средствам, которые находятся на территории Польши", - пояснил спикер.

Напомним, Украина и Польша наработали первые меры для разблокирования границы.

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