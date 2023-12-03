Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд высказался об обязанности обвинения приобщать во время судебного разбирательства все собранные в ходе досудебного расследования доказательства

При проведении исследований эксперт использовал заключение другой экспертизы, которая стороной обвинения не предоставлялась суду для исследования, – что решил Верховный Суд.

Необходимо ли повторное назначение следователя или прокурора в уголовном производстве, которое было выделено или объединено с другим, - позиция ВС

В этом деле суды предыдущих инстанций указали, что при выделении материалов досудебного расследования в отдельное уголовное производство необходимо снова назначить следователя и прокурора в выделенном уголовном производстве, а потому все доказательства стороны обвинения недопустимы - какую позицию занял Верховный Суд.

Чиновникам, работающим с международными донорами, будут доплачивать до половины зарплаты за такое сотрудничество

Предлагается доплачивать украинским чиновникам, выполняющим программы правительств иностранных государств и ЕС, - депутаты от «Слуги народа» внесли законопроект.

Правила определения юрисдикции регламентируются исключительно базовыми процессуальными кодексами – ХПК, ГПК и КАСУ, а не Кодексом по процедурам банкротства или Налоговым кодексом, - БП ВС

Большая Палата Верховного Суда определила юрисдикцию споров, стороной в которых налогоплательщик в отношении которого возбуждено дело о банкротстве.

Верховный Суд отменил решение ВСП, которое позволило следователям и прокурорам ограничивать доступ к Реестру судебных решений

Высший совет правосудия в июле внезапно решил изменить свою же позицию и разрешил ограничивать доступ к Реестру судебных решений на основании постановления следователя или прокурора - Верховный Суд признал это решение ВСП противоправным.

  1. В Украине

На границе из Польши в Украину стоят более 2,5 тысяч грузовиков

11:20, 3 декабря 2023
Через границу будут проходить гуманитарные грузы для Украины, однако полный пропуск пока не гарантируется.
На границе из Польши в Украину стоят более 2,5 тысяч грузовиков
Источник фото: ukrinform
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

В результате блокирования польскими перевозчиками границы Украины, возникла очередь из более 2,5 тысяч грузовиков. Об этом сообщил во время телемарафона представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.

"Четыре направления, где участники акции по ту сторону границы на подъездных путях блокируют возможность движения для грузовых транспортных средств - это направления пункта пропуска "Ягодин", "Краковец", "Рава-Русская". И с 23 числа еще добавилось направление пропуска "Шегини". По состоянию на утро сегодня по информации, которую мы имеем от польских пограничников, в очереди в сторону Украины находится более 2,5 тысяч грузовых транспортных средств", - пояснил Демченко.

Он также отметил, что движение автобусов и легковых транспортных средств не препятствуется ни выездом из Польши, ни въездом в эту страну. Относительно движения гуманитарных грузов, то оно происходит в ограниченном объеме.

"Они (гуманитарные грузы, ред.) будут пропускаться через границу - скоропортящиеся, важные грузы для Украины, мне сложно сказать, что обеспечивается полный пропуск. Это надо уже полностью смотреть по тем очередям и по тем грузовым транспортным средствам, которые находятся на территории Польши", - пояснил спикер.

Напомним, Украина и Польша наработали первые меры для разблокирования границы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Лілія Максименко
    Лілія Максименко
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Ірина Приходько
    Ірина Приходько
    суддя Господарського суду міста Києва