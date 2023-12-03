На Донеччині окупанти стратили двох беззбройних українських військових: розпочато досудове розслідування

Російські окупанти розстріляли двох беззбройних українських військовослужбовців біля Степового, що на Авдіївському напрямку.

Донецька обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом розстрілу українських військовослужбовців, зафіксованого на відео, яке широко поширилося у медіа 2 грудня 2023 року. Досудове розслідування розпочато у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (частина 2 статті 438 Кримінального кодексу України), – повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора.

На записі видно, як група осіб, перебуваючи у російській військовій формі, стріляє у двох беззбройних військовослужбовців, які здавалися в полон, поблизу одного зі спостережних пунктів у селі Степове, розташованому в Покровському районі.

Збройні сили України підтвердили, що російські окупанти стріляли у беззбройних українських воїнів, які потрапили у полон поблизу Степового у Донецькій області. Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій апарату Головнокомандувача ЗСУ. Цей вчинок є ще одним порушенням законів і звичаїв війни, а також міжнародного права.

«На кадрах, опублікованих в медіа, зображено страту двох військовополонених Збройних сил України. За підтвердженою інформацією, російські окупанти вкотре підступно розстріляли беззбройних солдатів», - йдеться у повідомленні.

Розстріл військовополонених є серйозним порушенням міжнародного права, у відповідності до Женевських конвенцій, і кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Нараз слідчі та прокурори розпочали розслідування за цим фактом.

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