Чи можуть батьки забирати дитину зі школи під час повітряної тривоги: пояснення

У МОН пояснили, що вимога забрати дитину під час повітряної тривоги є неприпустимою.

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Українські діти продовжують навчання в умовах активної агресії з боку росії проти України, що призвело до змін у системі освіти, серед яких – обов'язковий перехід до укриття під час повітряної тривоги.

На YouTube-каналі SPRAVDI роз'яснили, чи мають батьки право забирати своїх дітей зі школи під час тривоги. Заступник міністра освіти та науки Андрій Сташків пояснив, що рекомендація Міністерства полягає в тому, що дитина повинна залишатися в укритті разом з вихователем.

Якщо батьки прийшли до школи під час повітряної тривоги, вони можуть перебувати в укритті разом із своєю дитиною та після тривоги виходити разом із нею зі школи. Однак окреме рішення щодо віддавання дитини під час тривоги приймає керівник освітнього закладу.

Якщо вчитель вимагає від батьків забрати дитину під час повітряної тривоги, заступник міністра вважає це неприпустимим. В такому випадку радить звернутися до директора школи, який може інколи не бути в курсі таких ситуацій, а також до інших освітніх установ, що повинні реагувати на такі інциденти.

Зараз органи місцевого самоврядування ухвалили рішення про цілодобову доступність укриттів. У такому випадку до них матимуть доступ і громадяни. Проте слід враховувати місткість укриття для уникнення переповнення під час навчального процесу.

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