«Україна перебуває в критичній ситуації», – Столтенберг закликав до підтримки України у війні з рф

Після великої атаки росії ситуація для України критична, – Столтенберг.

Джерело фото: flickr/nato

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив обурення щодо погіршення ситуації в Україні та закликав Захід готуватися до можливого загострення конфлікту. В інтерв'ю німецькому телеканалу Das Erste він наголосив на необхідності підтримки України у будь-який час, незалежно від ситуації.

«Нам потрібно готуватися до поганих новин. Конфлікти розвиваються поетапно. Але ми повинні підтримати Україну як у погані, так і в хороші часи», - сказав він.

Столтенберг також зазначив, що країни-члени Північноатлантичного альянсу не змогли задовольнити розширені запити Збройних сил України на боєприпаси. Він підкреслив, що Київ перебуває в «критичній ситуації», вимагаючи більшої підтримки від світових партнерів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.