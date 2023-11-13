Дорадча група експертів з відбору суддів Конституційного Суду розпочала роботу: що відомо

Обрано керівника та секретаря Групи експертів, затверджено Положення про Дорадчу групу, а громадськість закликали допомогти інформацією про кандидатів на посади суддів КСУ.

Дорадча група експертів з відбору суддів Конституційного Суду України (Advisory group of experts) 12 листопада 2023 року розпочала свою роботу.

На першому засіданні Дорадчої групи експертів одноголосно обрано керівника та секретаря Дорадчої групи. Головою Дорадчої групи обрано колишнього суддю та міністра юстиції Республіки Словенія Алеша Залара, а Секретарем — екс-голову Верховного Суду України у 2013-2017 роках Ярослав Романюка. Детальніше про те, як пройшли вибори голови та секретаря Дорадчої групи експертів можна дізнатися за посиланням.

Також, Дорадча група експертів затвердила, без публічного обговорення, Положення про дорадчу групу експертів (текст буде оприлюднено згодом). Робота над Положенням, як повідомив Алеш Залар, тривала кілька тижнів.

Крім того, члени Дорадчої групи експертів домовилися про подальше обговорення Методології оцінювання моральних якостей і рівня компетентності у сфері права кандидатів на посаду судді Конституційного Суду України.

Як зазначив Алеш Залар, робота над Методологією хоча й розпочалася раніше, однак ще знадобиться додатковий час, щоб напрацювати остаточну редакцію документу.

Наостанок, Алеш Залар закликав громадян та громадських активістів співпрацювати з Дорадчою групою експертів та надсилати матеріали відносно кандидатів на посади суддів Конституційного Суду.

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Також, слід зазначити, що на сайті Конституційного Суду України вже з'явився відповідний розділ, присвячений діяльності Дорадчої групи експертів.

Крім того, на Facebook 11 листопада з'явилася офіційна сторінка Дорадчої групи експертів.

Нагадаємо, що Дорадча група експертів для відбору суддів Конституційного Суду складається з шести осіб (а також шести їх заступників) — трьох представників України і трьох міжнародних експертів. Міжнародні експерти мають вирішальний голос під час голосування.

Автор: В'ячеслав Хрипун

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