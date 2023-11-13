Совещательная группа экспертов по отбору судей Конституционного Суда приступила к работе: что известно

Избраны глава и секретарь Группы экспертов, утверждено Положение о Совещательной группе, а общественность попросили помочь информацией о кандидатах на должности судей КСУ.

Совещательная группа экспертов по отбору судей Конституционного Суда Украины (Advisory group of experts) 12 ноября 2023 начала свою работу.

На первом заседании Совещательной группы экспертов единогласно избран руководитель и секретарь Совещательной группы. Председателем Совещательной группы избран бывший судья и министр юстиции Республики Словения Алеш Залар, а Секретарем — экс-председатель Верховного Суда Украины в 2013-2017 годах Ярослав Романюк. Детальнее о том, как прошли выборы председателя и секретаря Совещательной группы экспертов можно узнать по ссылке.

Также Совещательная группа экспертов утвердила, без публичного обсуждения, Положение о совещательной группе экспертов (текст будет обнародован позднее). Работа над Положением, как сообщил Алеш Залар, длилась несколько недель.

Кроме того, члены Совещательной группы экспертов договорились о дальнейшем обсуждении Методологии оценки моральных качеств и уровня компетентности в сфере права кандидатов на должность судьи Конституционного суда Украины.

Как отметил Алеш Залар, работа над Методологией, хотя и началась раньше, однако еще понадобится дополнительное время, чтобы разработать окончательную редакцию документа.

Напоследок Алеш Залар призвал граждан и общественных активистов сотрудничать с Совещательной группой экспертов и направлять в нее материалы в отношении кандидатов на должности судей Конституционного Суда.

Также следует отметить, что на сайте Конституционного Суда Украины уже появился соответствующий раздел, посвященный деятельности Совещательной группы экспертов.

Кроме того, на Facebook 11 ноября появилась официальная страница Совещательной группы экспертов.

Напомним, что Совещательная группа экспертов для отбора судей Конституционного Суда состоит из шести человек (а также шести их заместителей) — трех представителей Украины и трех международных экспертов. У международных экспертов есть решающий голос во время голосования.

Автор: Вячеслав Хрипун

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