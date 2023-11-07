Дорадча група експертів для відбору суддів Конституційного Суду розпочинає роботу

12 листопада оберуть голову та секретаря Дорадчої групи експертів та обговорять Методологію оцінювання кандидатів в КСУ.

Дорадча група експертів, яка на конкурсній основі буде відбирати кандидатів на посади суддів Конституційного Суду України, розпочинає свою роботу.

Перше засідання Дорадчої групи відбудеться 12 листопада 2023 року. На першому засідання планується вирішити організаційні питання, зокрема, питання обрання голови та секретаря Дорадчої групи експертів.

Також, планується затвердити Положення про Дорадчу групу експертів та розпочати обговорення проекту Методології оцінювання моральних якостей і рівня компетентності у сфері права кандидатів на посаду судді Конституційного Суду.

Повний порядок денний першого засідання Дорадчої групи виглядає наступним чином:

Обрання голови та секретаря Дорадчої групи експертів. Затвердження Положення про Дорадчу групу експертів. Обговорення проекту Методології оцінювання моральних якостей і рівня компетентності у сфері права кандидатів на посаду судді Конституційного Суду України. Різне.

Перше засідання Дорадчої групи експертів буде транслюватися на YouTube-каналі Конституційного Суду України.

Нагадаємо, що Дорадча група експертів складається з шести осіб – трьох представників суб’єктів формування Конституційного Суду та трьох іноземних експертів, які мають контрольний голос під час прийняття рішень.

По квоті Президента у Дорадчу групу експертів входить директор Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка Оксана Васильченко

Раду суддів України у Дорадчій групі представляє екс-голова Верховного Суду України Ярослав Романюк.

Верховна Рада рекомендувала на посаду члена Дорадчої групи по своїй квоті доктора юридичних наук, професора кафедри цивільного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, академіка Національної академії правових наук Наталію Кузнєцову.

Іноземні експерті у складі Дорадчої групи представлені:

Ганна СУХОЦКА — колишній член Венеційської комісії від Польщі

Алеш ЗАЛАР — колишній міністр юстиції та внутрішніх справ Республіки Словенія

Морін О’КОННОР — американський юрист, суддя у відставці, колишній Президент Конференції суддів США.

Формування Дорадчої групи експертів стало можливим внаслідок реформи процедури відбору на посади суддів Конституційного Суду (закон № 3277-ІХ).

Автор: В’ячеслав Хрипун

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