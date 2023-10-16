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Володимир Зеленський призначив члена Дорадчої групи експертів, яка відбиратиме кандидатів у КСУ

16:03, 16 жовтня 2023
Дорадча група експертів, що буде оцінювати кандидатів до Конституційного Суду України, призначена майже у повному складі.
Володимир Зеленський призначив члена Дорадчої групи експертів, яка відбиратиме кандидатів у КСУ
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Президент Володимир Зеленський Указом від 16 жовтня призначив члена Дорадчої групи експертів, яка буде оцінювати кандидатів до Конституційного Суду України.

Так, членом Дорадчої групи призначена Оксана Васильченко – директор Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Її заступником у Дорадчій групі призначили Ігоря Процюка — завідувача кафедри теорії права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Отже, Дорадча група експертів сформована у повному складі.

Як відомо, нових суддів Конституційного Суду України відповідно до закону №3277-ІХ відбиратимуть за конкурсом, в якому вирішальну роль буде грати голос міжнародних членів.

Так, відповідно до цього закону протягом 6 років кандидатів до КСУ відбиратиме Дорадча група експертів, в яку входять 6 осіб:

  • одна особа, призначена Президентом
  • одна особа, призначена Верховною Радою
  • одна особа, призначена з’їздом суддів (до першого складу Дорадчої групи експертів замість з’їзду призначення здійснює Рада суддів)
  • одна особа, призначена Кабміном за пропозицією Венеційської комісії
  • дві особи, призначені Кабміном за пропозиціями міжнародних та іноземних організацій

Члени від Венеційської комісії та міжнародних та іноземних організацій мають вирішальний голос.

13 жовтня 2023 р. Кабмін розпорядженням №924-р визначив цих членів, призначивши перший Дорадчої групи експертів та їх заступників щодо оцінювання кандидатів на посаду судді Конституційного Суду України. До цього складу увійшли:

Ганна СУХОЦКА — колишній член Венеційської комісії від Польщі, член Дорадчої групи експертів (за згодою)

Алеш ЗАЛАР — колишній міністр юстиції та внутрішніх справ Республіки Словенія, член Дорадчої групи експертів (за згодою)

Морін О’КОННОР — американський юрист, суддя у відставці, колишній Президент Конференції суддів США, член Дорадчої групи експертів (за згодою)

Також Кабмін призначив заступників членів ДГЕ

Марек ЗУБІК — польський правознавець із значним досвідом роботи в судах, заступник члена Дорадчої групи експертів (за згодою)

Річард БАРРЕТТ — член Венеційської комісії від Ірландії, заступник члена Дорадчої групи експертів (за згодою)

Томас Б. ГРІФФІТ — американський науковець, колишній федеральний суддя, заступник члена Дорадчої групи експертів (за згодою)

Нагадаємо, Комітет з питань правової політики 11 жовтня рекомендував призначити доктора юридичних наук, професора кафедри цивільного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, академіка Національної академії правових наук Наталію Кузнєцову членом Дорадчої групи експертів, а на посаду заступника члена Дорадчої групи – доктора юридичних наук, доцента, професора кафедри кримінального права Національної академії внутрішніх справ України, академіка Національної академії правових наук Василя Шакуна.

Рада суддів призначила до її складу екс-голову Верховного Суду України Ярослава Романюка.

Таким чином, для початку роботи Дорадчої групи Верховній Раді залишається лише затвердити кандидатуру Наталії Кузнєцової.

Автор: Наталя Мамченко

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