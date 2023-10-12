Наталію Кузнєцову рекомендовано до складу Дорадчої групи експертів, яка відбиратиме нових суддів КСУ

Професор Наталія Кузнєцова була єдиним кандидатом до складу Дорадчої групи, що буде оцінювати кандидатів у Конституційний Суд України.

Комітет з питань правової політики 11 жовтня рекомендував призначити доктора юридичних наук, професора кафедри цивільного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, академіка Національної академії правових наук Наталію Кузнєцову членом Дорадчої групи експертів, а на посаду заступника члена Дорадчої групи – доктора юридичних наук, доцента, професора кафедри кримінального права Національної академії внутрішніх справ України, академіка Національної академії правових наук Василя Шакуна.

Слід зазначити, що більше кандидатів не було.

Як зазначає Комітету, 27 вересня 2023 року до Комітету надійшла пропозиція фракції політичної партії «Слуга народу» у Верховній Раді стосовно цих кандидатур. Отже, від інших фракцій претендентів не подали.

Комітет вирішив подати на розгляд Верховної Ради України відповідні кандидатури.

Як відомо, 20 серпня 2023 року набрав чинності Закон щодо уточнення положень про конкурсний відбір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України №3277-ІХ.

Відповідно до цього закону протягом 6 років кандидатів до КСУ відбиратиме Дорадча група експертів, в яку входять 6 осіб:

одна особа, призначена Президентом

одна особа, призначена Верховною Радою

одна особа, призначена з’їздом суддів (до першого складу Дорадчої групи експертів замість з’їзду призначення здійснює Рада суддів)

одна особа, призначена Кабміном за пропозицією Венеційської комісії

дві особи, призначені Кабміном за пропозиціями міжнародних та іноземних організацій

Після вступу в силу нових правил запустили процес обрання членів цієї Дорадчої групи. Так, нещодавно Рада суддів призначила до її складу екс-голову Верховного Суду України Ярослава Романюка.

Автор: Наталя Мамченко

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