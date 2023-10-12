Наталья Кузнецова рекомендована в состав Совещательной группы экспертов, которая будет отбирать новых судей КСУ

Профессор Наталья Кузнецова была единственным кандидатом в состав Совещательной группы, оценивающей кандидатов в Конституционный Суд Украины.

Комитет по вопросам правовой политики 11 октября рекомендовал назначить доктора юридических наук, профессора кафедры гражданского права Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, академика Национальной академии правовых наук Наталию Кузнецову членом Совещательной группы экспертов, а на должность заместителя члена Совещательной группы – доктора юридических наук профессора кафедры уголовного права Национальной академии внутренних дел Украины, академика Национальной академии правовых наук Василия Шакуна.

Следует отметить, что больше кандидатов не было.

Как отмечает Комитет, 27 сентября 2023 года в Комитет поступило предложение фракции политической партии «Слуга народа» в Верховной Раде относительно этих кандидатур. Следовательно, от других фракций претендентов не подали.

Комитет решил подать на рассмотрение Верховной Рады соответствующие кандидатуры.

Как известно, 20 августа 2023 вступил в силу Закон об уточнении положений о конкурсном отборе кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины №3277-ІХ.

Согласно этому закону в течение 6 лет кандидатов в КСУ будет отбирать Совещательная группа экспертов, в которую входят 6 человек:

один человек, назначенный Президентом

одно лицо, назначенное Верховной Радой

один человек, назначенный съездом судей (в первый состав Совещательной группы экспертов вместо съезда назначения осуществляет Совет судей)

один человек, назначенный Кабмином по предложению Венецианской комиссии

два человека, назначенных Кабмином по предложениям международных и иностранных организаций

После вступления в силу новых правил запустили процесс избрания членов этой Совещательной группы. Так, недавно Совет судей назначил в ее состав экс-председателя Верховного Суда Украины Ярослава Романюка.

Автор: Наталя Мамченко

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