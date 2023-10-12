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  1. В мире

В Германии будут судить экс-агента секретной полиции за убийство почти 50-летней давности

20:22, 12 октября 2023
Бывшего агента секретной полиции Восточной Германии обвиняют в убийстве поляка на границе 1974 года.
В Германии будут судить экс-агента секретной полиции за убийство почти 50-летней давности
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Бывшему члену секретной полиции Восточной Германии, известной как Штази, было предъявлено обвинение в убийстве гражданина Польши на пограничном переходе в разделенном Берлине в 1974 году. Об этом сообщила прокуратура в четверг, 12 октября, пишет АР.

Обвинительный акт против 79-летнего бывшего полицейского был подан в государственный суд в столице Германии.

Это дело касается события, которое случилось 29 марта 1974 года, когда 38-летний польский гражданин принес фальшивую бомбу в польское посольство, пытаясь выехать в Западный Берлин через пограничный переход. Сотрудники Штази предоставили ему выездные документы и сопровождали его до пограничного перехода на железнодорожной станции Фридрихштрассе в Восточном Берлине, как сообщили прокуроры.

По обвинениям, подозреваемый, которому на тот момент было 31 год, получил задание "нейтрализовать" поляка. После того, как гражданин Польши перешел последний блокпост, подозреваемый заявно выстрелил ему в спину из тайника.

С другой стороны, следует отметить, что в Берлине начиная с 1961 года и вплоть до 1989 года, город был разделен стеной на Западный и Восточный Берлин, при этом стремление пересечь границу было строго ограничено. Не официальные маршруты и даже подземные туннели использовались жителями Восточной Германии, чтобы попасть на территорию Западного Берлина. Эти попытки имели непоправимые последствия, приводя к гибели по меньшей мере 140 человек. Снос Берлинской стены в 1989 году стал ключевым событием в процессе распада коммунистических режимов в Европе.

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