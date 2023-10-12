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  1. У світі

У Німеччині судитимуть ексагента секретної поліції за вбивство майже 50-річної давності

20:22, 12 жовтня 2023
Колишнього агента секретної поліції Східної Німеччини звинувачують у вбивстві поляка на кордоні 1974 року.
У Німеччині судитимуть ексагента секретної поліції за вбивство майже 50-річної давності
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Колишньому члену секретної поліції Східної Німеччини, відомої як Штазі, було пред'явлено звинувачення у вбивстві громадянина Польщі на прикордонному переході в поділеному Берліні у 1974 році. Про це повідомила прокуратура у четвер, 12 жовтня, пише АР.

Звинувальний акт проти 79-річного колишнього поліцейського було подано до державного суду в столиці Німеччини.

Ця справа стосується події, яка трапилася 29 березня 1974 року, коли 38-річний польський громадянин приніс фальшиву бомбу до польського посольства, спробуючи виїхати до Західного Берліна через прикордонний перехід. Співробітники Штазі надали йому виїзні документи і супроводжували його до прикордонного переходу на залізничній станції Фрідріхштрассе в Східному Берліні, як повідомили прокурори.

За звинуваченнями, підозрюваний, якому на той момент було 31 рік, отримав завдання "нейтралізувати" поляка. Після того, як громадянин Польщі перейшов останній блокпост, підозрюваний заявно вистрілив йому в спину зі схованки.

З іншого боку, слід зазначити, що в Берліні починаючи з 1961 року і аж до 1989 року, місто було розділено муром на Західний та Східний Берлін, при цьому прагнення перетнути кордон було суворо обмежено. Не офіційні маршрути та навіть підземні тунелі використовувалися жителями Східної Німеччини, щоб потрапити на територію Західного Берліна. Ці спроби мали непоправні наслідки, призводячи до загибелі щонайменше 140 людей. Знесення Берлінського муру у 1989 році стало ключовою подією в процесі розпаду комуністичних режимів в Європі.

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