На Львівщині викрили жінку на шахрайстві з продажу неіснуючих товарів для військових

Попередньо встановлено, що шахрайка встигла ошукати трьох постраждалих на суму понад 30 тисяч.

Фото: прокуратура

На Львівщині 26-річній жінці повідомлено про підозру у шахрайстві за продаж неіснуючих товарів для військових. Про це повідомляє прокуратура Львівської області.

Попередньо встановлено, що шахрайка встигла ошукати трьох постраждалих на суму понад 30 тис. грн.

За даними слідства, мешканка Львівщини виманювала кошти в громадян під виглядом продажу неіснуючого військової амуніції. Вона створила профілі у соцмережах Instagram та Telegram, де пропонували придбати військову форму, військовий шолом, переносні зарядні пристрої тощо.

За товар просила повну передоплату на банківську картку. Водночас жодних товарів у підозрюваної не було, а одержаними грошима вона розпоряджалися на власні потреби.

Вирішується питання про обрання жінці запобіжного заходу.

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